Los nuevos flautistas de Hamelin

El universo digital está poblado por una nueva cepa de homo sapiens de todos los sexos. Poseen cierta credibilidad sobre un tema concreto, o al menos los looks que hacen a muchos fantasear. Su presencia en las redes sociales influencia las decisiones de sus seguidores. Entre más seguidores, más "reach" y, entre más reach, más pisto. Profesión u oficio, "influencers". Es martes, y La Pluma de Calín lo sabe; a volar se ha dicho:

Rosarito (nombre ficticio) lleva ratos en el salón; cliente frecuente: las uñas, el alisado, los rayitos, el maquillaje. Le agarró la tarde, siempre le agarra la tarde. La invitación al evento dice las 6; su celular dice las 6, y no tiene ni P#&A idea lo que se va a poner. Tiene que lucir perfecta, no para ella, no para su novio, sino para las fotos y "stories" que verán sus 450k "fans".

26 añitos tiene Rosarito. Érase una vez "community manager". En otras palabras, se la pasaba el día entero "responding" en las redes sociales. También era responsable del contenido que subía a las páginas de su cliente, por lo que se hizo bucza tomando fotos, editando, redactando y "posteando" en los planetas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y, el más reciente, Tik Tok.

Su experiencia, dominio digital y sus looks le abrieron las puertas a su propio negocio, y ahora gana cinco veces más como influencer. Es la diva de marcas líderes en las industrias de moda, fitness, gastronomía, cerveza & autos con la responsabilidad de influenciar la decisión de compra de sus "followers", por medio de fotos, videos y comentarios.

Para cobrar más, Rosarito persigue "fan growth", y que sus posts superen los "KPI" de "likes", "comments", "shares" y "repost". Para lograrlo, le pone coco a todo lo que luce, a todo lo que sube. Qué suerte que Marito (su novio) es "art designer" ¡y además fotógrafo!

La invitación de las 6 es para el lanzamiento de una nueva SUV. Tira 10 vestidos en su cama, y al final se decide por el fucsia sin mangas (hace calor en El Encanto), y lo complementa con un collar de perlas que acentúa la obra de su cirujano plástico. "¡Ya voy, Marito!"

Trabazón camino al Encanto, perfecto para pulir su speech: Motor 6.2 con 425hp, 10 velocidades, 7 bolsas de aire, Apple Car Play, Cámara 360... Pobre Marito, no tiene con quien platicar.

La Rosarito 2021, nada que ver con la Rosarito 2016, año en que se graduó de la Mónica. Antes, era tímida y penosa, ¡odiaba hablar en público! Ahora, influencia la compra de semejante nave de casi $100k. "Solo esas andan comprando los mismos de siempre", afirma la lorita Pepita.

Antes, vida social activa; ahora su vida laboral se tragó su vida social. Vuelta y vuelta se la pasa su cerebro, con todo el contenido que tiene que generar; con el diálogo digital que debe alborotar. Marito reclama con razón: "Seca, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar". A cada rato discuten. Él no aprueba que su seca sea fantasía sexual de otros: "por fa, no volvás a modelar lencería".

Rosarito lo sabe, pero entre más la ven, escuchan y comentan, más quiere que la vean, escuchen y comenten.

Ser influenciador se convierte en una vida que debe producirse, postearse, maquillarse. Los nuevos flautistas de Hamelin, con la responsabilidad de aflojar billeteras para llenar sus propias billeteras.

Cosa más grande la vida moderna, chico.