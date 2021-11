Los números de calidad...

Los recientes resultados de la prueba de admisión a la Universidad de El Salvador presentados el 11 de noviembre de 2021 por el vicerrector académico, Dr. Raúl Azcúnaga, nos revelan de manera objetiva, confiable y válida el verdadero rostro de la calidad educativa de los estudiantes graduados de educación media. No sabemos si a esta prueba le bajaron o no los índices de discriminación y dificultad, pero como sea, reflejan datos preocupantes.

De 24,273 aplicantes en la prueba aprobó solo el 4.5 % (1,098); 4,882 estudiantes no superaron la nota de 3.0; ingresaron por excelencia 127 estudiantes; y más de 14,000 irán a una prueba de reposición.

Todos sabemos y podemos achacar estos resultados a la pandemia de covid-19 y a la ineficacia de las estrategias multimodales implementadas. Quienes trabajamos en educación podríamos suponer que la ineficiencia fuera del 50 %, mas no del 95 %; los resultados son dramáticos y nos deben llevar a otro nivel de reflexión.

Primero, las universidades, desde ya, deberían diseñar un programa remedial para suplir los enormes vacíos curriculares que traen los estudiantes y así nivelarlos. No ver estas pruebas con criterio de admisión sino como diagnósticos para implementar intervenciones. De hecho, para eso evaluamos, para intervenir y tomar buenas decisiones.

Si en el pasado, en condiciones normales y durante 23 años, los estudiantes alcanzaban un 50 % de logros ¿qué podríamos esperar ahora en el escenario de pandemia? En efecto, el sistema educativo no estaba preparado, no hay sorpresas, y la continuidad educativa se ha caído a niveles muy preocupantes.

El optimismo de las autoridades educativas y los grandes esfuerzos pedagógicos y didácticos del enfoque multimodal quedan en evidencia que no funcionaron como se esperaba; aspecto que señalamos en el estudio "Educación y Covid-19: estudio de factores asociados al rendimiento académico online en tiempos de pandemia (caso El Salvador)" de UFG Editores, 2020.

La sola disminución de horarios y calendarios al 50 % de las capacidades regulares ya pronostica que se aprendería la mitad de lo establecido en los programas de estudio (en este caso, la mitad de la mitad, es decir el 25 %); a este factor agreguemos otros problemas típicos: a) alfabetización digital de docentes limitada; b) problemas de conectividad; c) falta de equipamiento en ciertos hogares con más de un estudiante (muchos con teléfonos móviles); d) limitada bilateralidad y empatía en las aulas virtuales; e) ambientes de aprendizaje inadecuados; e) propuestas curriculares fragmentadas e improvisadas; f) falta de materiales didácticos digitales; y g) ausencia de una gobernanza educativa digital.

Falta por estudiar los efectos en la sociabilidad en los niños y niñas de educación preescolar y primer ciclo de educación básica; aquí las consecuencias pueden ser más sofisticadas y con un impacto silente mayor, ¿se estará planificando algo?

Este fenómeno que estamos observando y estudiando escapa a los paradigmas de la cuarta revolución industrial y a otras modas de la economía del conocimiento; estamos parados frente a problemas pedagógicos, curriculares, didácticos y de calendarios básicos.

A la fecha seguimos sin políticas de Estado –de largo plazo–; sin planificación estratégica seria y discutida; con casi todos los datos y estadísticas educativas reservados; y con un aumento de presupuesto que pone en dudas la calidad del gasto.

A la luz de los resultados de la prueba de admisión de la UES podríamos discrepar, basados en evidencia, con la opinión del director regional de la OEI, Alberto Arene, en su artículo titulado: "Respaldando la transformación de la educación nacional y a la ministra Carla Hananía de Varela" (11/11/2021). No hay aprendizajes significativos y relevantes; los docentes no están dignificados; la capacitación en Google Classroom no ha logrado los efectos deseados; no existe un mínimo protagonismo en la transformación digital. Debemos reconocer, luego de dos años y medio, que el presupuesto 2022 se ha incrementado en $300 millones y que se ha entregado una considerable cantidad de laptops a estudiantes de bachillerato, no sabemos cuántas –porque está reservado– ni para qué.

Sobre lo anterior, digamos que: 1) calidad y cantidad del gasto demanda análisis de tasa de retorno y costo-beneficio; la TIR de nuestro sistema educativo es radicalmente negativa; y 2) los modelos One Laptop per Child (OLPC) o El Plan Ceibal, o el que sea, demandan una visión curricular y el alinear todos los elementos con planificación: formación de docentes en servicio, materiales didácticos digitales, modelo pedagógico, conectividad, entre otros.

Más allá de la amistad, de las afinidades políticas y de otros aspectos personales, en educación trabajamos con "datos", con "resultados" y con "evidencias"; todo lo demás es cuestión de fe y eso compete al campo de la teología y la teodicea y no de las Ciencias Educativas.

Si los docentes son el "techo de la calidad educativa y la única manera de mejorar es cómo los docentes enseñan" (McKinsey, 2007) no hay otro camino que iniciar una verdadera dignificación docente para atraer y retener a los mejores profesionales; solo así nuestra calidad tendrá mejores números y resultados.