Los olvidados de siempre

El drama ecológico que hemos estado presenciando a diario con los incendios forestales en la Amazonía, con potenciales enormes e irreversibles daños para toda la humanidad– por ahora mediatizado en alguna medida por la cobertura que se ha dado al igualmente dantesco panorama de desolación que ha dejado el huracán Dorian, particularmente en las Bahamas– ha servido para recordarnos que El Salvador, lamentablemente, está considerado como uno del países del hemisferio, y probablemente del mundo, más expuestos al cambio climático. Su pequeñez territorial, la presión demográfica, la desforestación despiadada, las prácticas de producción y cultivo, las emisiones tóxicas en aumento, entre otros, son elementos que cada vez más complican el problema, afectando nuestra cotidianidad y, obviamente, nuestro futuro.

La intensificación de fenómenos como el del "niño" y la "niña" son solo expresiones de los efectos del calentamiento global y de su correlato: el cambio climático. Sus impactos contrapuestos, exponen a la población más vulnerable a vivir dentro de un círculo de pobreza cada vez más precario. Una fotografía aparecida en la portada de LPG el viernes anterior, a propósito de las consecuencias que ha traído la sequía que afecta principalmente al oriente del país, no puede ser más reveladora. Infortunadamente, los detalles de las notas que la acompañan no son tampoco alentadores. Se han dado paliativos, como los ofrecidos por la municipalidad de Conchagua, pero en general, los afectados, como en otras ocasiones, echan de menos el apoyo del gobierno central.

Ese tipo de eventos se vuelven cada vez más frecuentes y complejos; de hecho, son una expresión clara de un problema global que se está volviendo inmanejable. De esto se hace cargo el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que ha sido respaldado por más de 190 países, pero fue repudiado inmediatamente por el presidente Trump, a pesar de que su país es el que más contribuye al calentamiento global, después de China. En cambio, nuestro país, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en dicho Acuerdo, dio un paso hacia adelante con la creación del Consejo Nacional de Sustentabilidad y Vulnerabilidad Ambiental (CONASAV), mediante decreto ejecutivo. Este se activó con un decidido apoyo de la cooperación internacional y una amplia y diversa participación de la sociedad (iglesias, universidades, gremiales empresariales, sindicatos, ONG, etc.) que, durante más de dos años, se abocaron a analizar y poner en perspectiva las medidas que se requerían para aminorar los efectos del cambio climático en un horizonte de más de diez años (2030).

El espacio no permite entrar en detalle de los hallazgos, iniciativas y recomendaciones que surgieron de dicho foro; sin embargo, no sobra recordar dos eventos que, en nuestro concepto, no deberían pasar desapercibidos. Primero, la entrega formal al presidente Sánchez Cerén del documento "El Salvador Sustentable" y cuyo título, por sí solo, ya sugiere los desafíos que confrontamos como país frente a un problema de enormes dimensiones. Segundo, la campaña "Plantation" que permitió la reforestación de amplias zonas, mediante la siembra de 30 millones de árboles, en 600 sitios a escala nacional.

En una perspectiva de largo plazo, este tipo de aportes no deberían descartarse; más bien, con un seguimiento adecuado y sin ningún tinte político, deberían ser tomados en cuenta para diseñar y poner en marcha una ambiciosa política de Estado que sirva para enfrentar las previsibles consecuencias de un fenómeno global que puede ser exacerbado por lo que está ocurriendo, particularmente en Brasil y sus países limítrofes.

Independientemente de esto, vale la pena aclarar que muchas de las iniciativas planteadas en esos y otros aportes surgidos de CONASAV, requieren la aprobación de leyes que seguramente serían objeto de grandes debates en la AL, especialmente aquellas que demandan concesiones de actores influyentes. Pero si pasan, por lo menos Marcelino Portillo, uno de los miles de pequeños agricultores afectados por la actual sequía en Oriente, abrigaría la esperanza de que sus descendientes recordarán aquel intento que se hizo en su época para hacer más llevaderas sus propias vidas. (9-VII-19)