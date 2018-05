Los padres alcohólicos

Como lo han descubierto a través de los tiempos los grandes médicos, psiquiatras y psicólogos, la enfermedad del alcoholismo no tiene una sola causa sino que varias que son: la social, la genética, la psicológica, la sociológica, la espiritual, la bioquímica, etcétera, pero de acuerdo con el aprendizaje social que experimentan los jóvenes día a día en sus hogares cuando tienen padres que son enfermos alcohólicos, este influye mentalmente de manera decisiva en la creación de sus hábitos y adicciones alcohólicas. Y según lo descubrieron los psicólogos alemanes y luego lo desarrolló el psicólogo canadiense Albert Bandura, los niños aprenden observando lo que hacen sus padres en el hogar, es decir, pues que imitan sus conductas y ya cuando están en la adolescencia si observan a sus padres tomar alcohol muy seguido se despertará en ellos la curiosidad por imitarlos y una vez lo hagan la primera vez y les guste la reacción que les da el alcohol, iniciarán sin darse cuenta el camino mortal de su propia destrucción y del que no tan fácil van a poder salir si es que quedan vivos, para poder contarlo.

Por eso ustedes, padres de familia que son alcohólicos, ya no les den el mal ejemplo a sus hijos, mejor infórmense muy bien acerca de qué es la enfermedad del alcoholismo que a diario causa miles de muertes en el mundo y para que uno de esos muertos no vayan a ser ustedes o alguno de sus hijos lo mejor sería que asistieran a un grupo de Alcohólicos Anónimos, para que así se den cuenta de que padecen no de un simple vicio sino que de una enfermedad mental orgánica y espiritual incurable, progresiva, insidiosa y que solo tiene tres caminos: la locura, la cárcel y la muerte.