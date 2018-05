¿Los partidos y políticos actuarán contra natura o seguirán iguales?

GANA continúa como tercera fuerza pero disminuye su importancia. PCN y PDC aumentan diputados y capacidad de negociar en la Asamblea. CD regresa a la Asamblea y como el diputado independiente, no tienen numéricamente ninguna incidencia. Los votos nulos, abstenciones y no votantes son la expresión política mayoritaria de la ciudadanía.

Ninguno de los dos partidos mayoritarios tiene garantizado nada, ni el FMLN ya perdió o ARENA ya ganó la Presidencia de la República. Todo está por escribirse por ellos. De ellos, de su conducta al interior de sus partidos, de su actuar externo, de su inteligencia, como del actuar del otro, depende su futuro.

¿Qué va a pasar con Nayib Bukele? Los procesos penales le pueden impedir presentar su candidatura. Siendo amenaza para el FMLN como para ARENA, pueden llegar a un acuerdo para impedir su candidatura. Nayib y la cúpula del FMLN pueden llegar a un arreglo, llevándolo de candidato o apoyándolo en segunda vuelta en caso presente su candidatura, para impedir a ARENA llegar a la presidencia con el temor y riesgo de ganar la presidencia y perder el partido. O bien, en caso Nayib vaya a segunda vuelta el FMLN puede apoyar a ARENA para que no gane Nayib pues si gana el FMLN iría en proceso de extinción como fuerza más representativa de la izquierda.

EL FMLN ya tiene dos precandidatos. Veremos cómo se desarrollan, el comportamiento de su dirigencia y candidatos. Qué tipo de políticas y acciones realizará el gobierno del FMLN en lo que le resta de gobierno. La dirección del partido mantendrá la mística, fidelidad de sus cuadros, control del partido. Los conflictos internos, gravedad de los problemas nacionales, accionar de los partidos de derecha y de los actores, internos y externos, de poder, su capacidad o incapacidad les impedirá demostrar que vale la pena darles otra oportunidad de gobernar. Sabrán tomar las decisiones para redefinir el rumbo. Sabrán cambiar recuperando los valores y principios fundamentales por los que dijeron habían luchado.

ARENA logró realizar unas elecciones internas en las que todos los candidatos aceptaron, aunque los últimos días ha habido cuestionamientos que veremos a qué conducen. Está por verse si eligieron un buen candidato que no solo represente a los factores reales de poder actualmente dominantes, logre unificar el partido, recupere los indecisos y decepcionados. Luego, en caso de ganar, un presidente con capacidad de gobernar en función de los intereses del país y sus habitantes. Sabrá ARENA aprovechar inteligentemente, hasta ahora no lo ha hecho, las debilidades del FMLN. Sabrá demostrar en las alcaldías y Asamblea Legislativa que vale la pena vuelva al gobierno para no hacer lo mismo que hizo antes.

GANA, PCN, PDC podrán dejar de actuar buscando solo los beneficios inmediatos, personales. CD y diputado independiente podrán contribuir con su voz, presentando alternativas viables.

Podrán los partidos y políticos actuar contra natura, contra lo que han hecho hasta ahora o continuarán igual como la mayoría piensa. Démosles el beneficio de la duda que pronto lo sabremos.