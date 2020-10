Los peligros de las reformas constitucionales

Recientemente se presentó el equipo jurídico que acompañará al vicepresidente de la República, doctor Félix Ulloa, para analizar y trabajar el proyecto de reforma constitucional, que, dicho sea de paso, el Órgano Ejecutivo no tiene competencia ni iniciativa para promover una reforma de esta naturaleza, dado que el constituyente reservó este derecho únicamente a un grupo no menor de 10 diputados de la Asamblea Legislativa, así que todo proyecto de reforma a la Constitución que venga de CAPRES no tiene legitimidad ni obliga a los diputados aprobarla.

Vale la pena destacar que las reformas a la Constitución que pretende plantear el presidente Bukele tienen el trasfondo de desbaratar la democracia tal como la conocemos, e instaurar de forma paulatina una dictadura, como lo hicieron en su momento Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, al analizar la historia de estas naciones nos daremos cuenta de que todo inicia con una inocente reforma a la Constitución, para luego perpetuarse en el poder y disminuir el derecho de la oposición y del resto de Órganos de Estado, ya que la intención no es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino buscar un referéndum como lo ha dicho en diferentes entrevistas el vicepresidente.

De modo que pretenden eliminar el sistema de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia; sin embargo, como cláusulas pétreas no pueden modificarse ni por la vía derivada, ni por medio de una reforma constitucional (art. 248 Cn.) tal como lo está planteando el vicepresidente, ya que el constituyente creó un cinturón de artículos que protegen la República y expulsa todo aire de dictadura de personas que quieran perpetuarse en el poder.

En ese orden de ideas, la única forma que existe para modificar el sistema de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es por medio de un poder originario, es decir a través de un golpe de Estado, tal como ocurrió el 15 de octubre de 1979 cuando se depuso del poder el general Carlos Humberto Romero, para dar a paso una Junta Revolucionaria de Gobierno. Cualquier otra cosa que se ofrezca diferente a la planteada no solo es una falacia sino que puede ser constitutivo de delito al estar promoviendo la reelección continua tal como lo establece el art. 75 n.º 4 Cn.

Quienes suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin, están sujetos a perder sus derechos de ciudadano y por lo tanto el derecho de acceder a un puesto de elección popular, de modo que es importante que desde la academia y las diferentes fuerzas vivas del país se alce la voz para defender el sistema de gobierno y se informe al pueblo salvadoreño sobre la realidad dictatorial que se avecina si se trastoca la Constitución.

Digo lo anterior porque el vicepresidente Félix Ulloa no ha ocultado en las entrevistas que quiere introducir en el proyecto de reforma la figura del “referéndum”, es decir, para que el pueblo vaya a las urnas a confirmar o revocar un mandato presidencial, lo cual no es compatible con el sistema de gobierno que establece la Constitución de 1983, que es Republicano, democrático y representativo y no participativo tal como se está promoviendo en la actualidad, lo que implica un cambio absoluto al sistema y por consiguiente se estaría empleando una promoción y apoyo la reelección de la figura del presidente, lo cual es prohibido por el art. 75 nº 4 Cn.