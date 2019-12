Los peligros del mal uso de la tecnología

Lo que todos sabemos sobre la tecnología en sus plataformas más básicas como las computadoras, tabletas, teléfonos y televisión, incluyendo los videojuegos, es que son una herramienta muy útil para simplificar la vida, darnos conectividad y tener mayor eficiencia en los diferentes ámbitos que nos desenvolvemos, por ejemplo para un doctor o estudiante de medicina la tecnología biomédica es determinante para salvar una vida, así como para un operador satelital o de radares dar coordenadas exactas al capitán de un avión para surcar los cielos o aterrizar es fundamental para preservar la vida de los pasajeros.

Al mismo tiempo que la tecnología es de utilidad para la sociedad actual, también es un peligro inminente, al convertirla en una herramienta de destrucción masiva, por ejemplo, las armas químicas, la energía nuclear y atómica, que son controladas por medio de ordenadores altamente precisos y listos para que un botón sea apretado y un tercio de la humanidad puede ser convertido en polvo, así también los grupos terroristas preparan ataques usando la tecnología, donde miles de personas mueren por medio de misiles teledirigidos por chips computarizados o por bombas a control remoto, de tal suerte que debe haber un debate moral en torno al mal uso de la tecnología.

El otro peligro del mal uso de la tecnología es la alta adicción que ha provocado en niños, adolescentes y adultos, tal como lo advirtió en 1970 el maestro Alvin Toffler, por medio de su libro "El shock del futuro", en el que estableció que la droga de las generaciones ulteriores sería el internet; también predijo que una economía basada en el conocimiento desencadenaría la era postindustrial y cambiaría el enfoque de la manufactura y la mano de obra hacia la información y los datos. Y que los analfabetos del siglo XXI no serán las personas que no puedan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, olvidar el aprendizaje y volver a aprender.

Toffler también predijo la propagación de los medios interactivos, los sitios de chateo en internet y los dispositivos que te recuerdan "tus propias citas". Y es acá donde ha llegado la sociedad actual, adormecida como zombis en las redes sociales, al grado que una gran cantidad de niños y jóvenes han perdido la vida a causa del mal uso de la tecnología, como el caso de Cheng, quien se suicidó el día de su cumpleaños en Taiwán después de discutir con su padre por no estudiar para su próximo examen por pasar el tiempo jugando un videojuego.

Pero por otra parte, si se hace buen uso de las herramientas tecnológicas, traerá eficiencia en todas las áreas de la vida y hará posible que el trabajo que se ejecuta en la actualidad en oficinas, trasladándose en largos trayectos, sea realizado en un tiempo no muy lejano en cada casa de El Salvador, por medio de la conectividad efectiva. Así que cada familia juega un rol importante en la enseñanza del buen uso de las tecnologías a sus hijos, para que no se vuelvan adictos, ni dejen de hacer sus actividades escolares por permanecer largas jornadas adormecidos con los dispositivos móviles, que a decir verdad separa las relaciones familiares y sepulta los lazos de afectivos.

En conclusión, cabe destacar que la tecnología no es mala en ningún nivel, lo malo es cómo los seres humanos invertimos el tiempo, pero si aprendemos a distribuir el tiempo de una manera provechosa y utilizamos lo disponible en el internet para adquirir nuevas habilidades, entonces enfrentaremos de mejor manera el futuro.