Los políticos que nos gobernarán

En una ocasión escribí que para tener una democracia justa y con políticos comprometidos con la ciudadanía se debería tener a funcionarios que dejen a un lado la camisa o "chaqueta partidaria". El 1 de mayo, nuevamente El Salvador hará historia, por primera vez se sentarán en el poder alcaldes y diputados de Nuevas Ideas y otros partidos recién salidos del cascarón.

¿Qué tipos de políticos anhelamos? El pueblo eligió a cada alcalde que desea le gobierne y trabaje por cada municipio; el pueblo eligió a los diputados que trabajarán por cambiar el rumbo del país. El pueblo ya está cansado de escuchar en muchas ocasiones el mismo casete.

Ideas no queremos, queremos que actúen y que lleven a cabo sus promesas. Propuestas concretas que sean justas y necesarias de cumplir, los diputados elegidos deben vigilar los erarios del Estado, practicar austeridad, entre otras propuestas.

A los diputados elegidos, tienen que eliminar las plazas fantasma, las cuales son bastantes en las diferentes fracciones políticas. Pónganse a pensar en tanta gente pobre cuando ustedes están ingiriendo los banquetes que les llevan de los hoteles; si es posible, diputados, ustedes deben ganar menos.

El pueblo se pregunta ¿por qué razón existen 84 diputados? ¿Siendo El Salvador un país tan pobre, es justo que haya tantos? Aparte de estas interrogantes, deben de eliminar tanto asesor. Además, no es justo que algunos empleados ganen tanto dinero en los tres órganos del Estado y otras dependencias. Solo piensen en las personas que recogen la basura todas las mañanas en los 262 municipios.

En otro artículo incorporé las características personales y éticas que deben tener los diputados y alcaldes electos. En esta ocasión, los candidatos a ocupar las sillas edilicias tienen que presentar sus planes y propuestas claras a realizar. En otro contexto, tienen que servir al pueblo y no servirse. No queremos ver que incorporen a sus familiares en puestos en las alcaldías. Caso que se evidencia en el Gobierno nuevamente.

Sería recomendable que capacitaran a los diputados y alcaldes nuevos en temáticas como: territorialidad, derechos humanos, leyes referentes a la gobernabilidad, ética e imagen personal, entre otras. Ya no queremos ver a diputados que ni leer cifras puedan. Tienen que ser transparentes, honestos y saber escuchar sugerencias. Recuerden que el pueblo los eligió.

Desde el 1 de mayo ya no se escuchará apellidos o políticos de línea dura del FMLN y ARENA. El pueblo ha equilibrado la balanza. Los integrantes a los concejos municipales y diputaciones presentaron su respectivo finiquito, en el que se evidencia que están libres de gravamen. Se espera que en el transcurso de su gestión o al finalizar no vayan a cometer despilfarros del erario o se vayan a enriquecer con el presupuesto asignado o por donaciones.

Con respecto a los concejos plurales, recuerden, alcaldes, que en la misma casa edilicia tendrán quien los vigile. Hoy no podrán cometer corrupciones. Además, la Ley de Acceso a la Información Pública se hizo para que el ciudadano pueda indagar en qué gastan los impuestos.

Estaremos vigilantes a que cumplan sus promesas y que no cometan corruptelas o se enriquezcan sin causa justa. No pueden engañar al pueblo, personas que llegaron a una alcaldía o diputación y de repente aparecen millonarios. Esta vez todo será diferente. Que les vaya bien en su gestión como servidores del pueblo y no se dejen manipular.