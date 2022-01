Los políticos que nos gobiernan

Muchos detestan la política y por ende a los políticos, son pocos los liderazgos que quedan en El Salvador o nulos. Los políticos que han gobernado en El Salvador nos dejaron un legado, en muchos aspectos, negativo. Se han enriquecido ilícitamente y se burlaron de los votantes.

La frase popular del expresidente de Uruguay "Pepe" Mujica, "el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son", es un resultado de evaluar a cada funcionario que llega al poder.

Es de admirar a la ex primera canciller de Alemania Angela Merkel, quien durante 16 años gobernó con austeridad, vivió en el mismo apartamento y realizó cambios significativos en su país. La frase Wir schaffen das ("Lo vamos a conseguir") es como un grito de esperanza, en donde se evidenció su verdadero trabajo como política. Así deberíamos tener a gobernantes en el país; hacer y no solo decir. Merkel no contrató a familiares, ignoró el nepotismo.

Los gobernantes ejemplares que necesitamos deben: ser probos, austeros, confiables, honrados y dispuestos a colaborar y a no servirse. No es justo verificar que no hay claridad en los gastos que hacen los políticos. En los tres poderes del Estado y en otras instituciones del Gobierno, continúan derrochando el dinero sin causa justa, viajes innecesarios, fiestas, autos de lujo, cirugías estéticas, etcétera.

Para que el pueblo confíe plenamente se debe tener a funcionarios que no contraten a familiares, el nepotismo sigue imperando. Cada político debe de tener el sueldo que le corresponde, cada funcionario debe de saber que el erario del Estado es escaso y no somos un país con excedentes.

En los gobiernos que hemos tenido en El Salvador, pareciera que la imagen personal es la que debe prevalecer, algunos diputados que han desfilado, desde hace ya varias décadas han dejado un mal legado. No pueden expresarse, no saben legislar y algunos recurren a operaciones estéticas para verse mejor; mientras el pueblo espera resultados.

A los políticos no se les debe olvidar los principios de ética pública tomado de la Ley de Ética Gubernamental: Probidad, actuar con integridad, rectitud y honradez; Imparcialidad, proceder con objetividad en el ejercicio de la función pública; Legalidad, actuar con apego a la Constitución y a las leyes en el marco de sus atribuciones, etcétera. Además, en los deberes éticos, deben utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados. Los políticos deben ser fiables y usar la diplomacia para ayudar a la población. Estamos hastiados de ver a políticos que nada más se presentan como salvadores de la patria en tiempos de campaña. Reflexionando que un gobernante no debe tener todo el poder, se debe volver a la independencia de los poderes del Estado y se debe tener una Ley de Acceso a la Información Pública que no sea censurada al público.

Otro aspecto que se ha puesto de moda es que algunos funcionarios tienen puestos "ad honorem" y en realidad reciben un sueldo. Espero haya desaparecido por completo las plazas fantasma.

¿Seguiremos teniendo políticos que no gobiernan justamente? Eso dependerá de cada gobernante y de sus acciones. El Salvador se merece tener mejores políticos; se merece aplicar la austeridad, no al nepotismo, no el despilfarro del erario, entre otras malas acciones.