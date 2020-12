Los presupuestos sin estudios y plazas sin funciones

Los presupuestos se preparan para establecer los costos de realizar una obra, un programa con determinados objetivos materiales, de beneficios para una empresa o en función social de gobierno, permitiendo establecer si es factible llevarlo a cabo, satisfactorio, inconveniente en su financiamiento, en tanto que una plaza o puesto de trabajo se crea para contribuir a la ejecución de un conjunto de tareas físicas o intelectuales que coadyuven a poner valor a los objetivos previstos, físicos o de la función a que está destinada esa labor.

Quien no maneja estas áreas no es de esperar buenos resultados de la gestión encomendada o encarecen los costos, obstruyendo los rendimientos, que elevan el precio del producto así como el resultado de las operaciones encomendadas, a veces no se logra realizar el propósito previsto, razón de más para exigir personal especializado en los cargos técnicos y de dirección en cada ramo, he ahí el problema de muchas instituciones gubernamentales, desde el más alto nivel hacia abajo, en la realidad encontramos parientes o amigos del jefe o allegados a los diferentes partidos políticos en el poder, ¿qué se puede esperar de una gestión con personal innecesario e incapaz para el cargo?, salvo un milagro con gente que se llama “empíricos” e inteligentes.

La empresa privada en general trabaja con base en los principios técnicos, por ello los fracasos son menores, rendidores y sus servicios más eficientes; si un presupuesto resulta extremadamente elevado para los propósitos planeados, se deshecha y se busca alternativa, por lo tanto, se emplean personas para la ejecución de actividades específicas, con detalle de todas las tareas a realizar que sean necesarias. En los casos de varias dependencias gubernamentales, cuando se trata de favorecer a una persona, primero se contrata sin saber las tareas a efectuar, al menos es lo que está saliendo a luz por el momento político; razones básicas son la procedencia de los dineros a invertir, el privado es propio o de su responsabilidad, en el otro es del pueblo y nadie se hace cargo.

Último ejemplo conocido es el millonario préstamo de la Asamblea Legislativa para construir su edificio, aprobado hace más de 3 años y no se ha utilizado, teniendo que pagar intereses sin obtener ningún beneficio, por lo que es de lógica comprender que no existía ningún proyecto debidamente estudiado, de lo contrario habría iniciado en su momento la ejecución de este; ahora, además de estar pagando de más, se está pensando en otro proyecto con menor inversión, a raíz aparente de una inquietud que se le envió al Sr. presidente del Poder Legislativo, lo cual confirma lo antes expresado, sobre la falta de estudios de los proyectos y así son enviados para su aprobación, teniendo una gran cantidad de asesores que podrían seleccionar para tales estudios, ya que los propios diputados no tienen la capacidad ni el tiempo para ello, pues su función es principalmente social para recibir visitas de toda índole, ya que no existen reglas de las funciones que deben de desempeñar y asistir a las sesiones de comités y plenarias, cuando lo tienen a bien hacerlo, nadie les reclama su inasistencia, menos se les descuenta de su salario el tiempo no llegado a ejercer su función; reitero, debe pagárseles por sesión asistida y un salario menor por el “trabajo diario en sus cubículos”, en adelante saldrán otras malas experiencias.

Óscar Rubén Zelaya Lara

Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA