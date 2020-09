Los problemas económicos son tan graves que no dan tiempo para seguir en juegos de superioridad política ni para distraerse en aventuras fatuas

Ya a estas alturas del desenvolvimiento de la problemática actual del país va quedando cada día más a la vista que la agenda nacional está en vías de cambio indetenible. En el pasado lo que prevalecía era una artificiosa estabilidad, que si bien era sacudida constantemente por los avatares evolutivos aparentaba una firmeza inconmovible, luego de haber superado de manera básicamente ejemplar crisis tan agudas como la de la guerra interna, que parecía lo peor que podía pasarnos. Pero de pronto lo insospechado se hizo presente tanto en el ámbito político como en el plano sanitario, y el surgimiento de una tercera fuerza con ímpetu sin precedentes en lo tocante a la competencia política superior y el brote impulsivo de la pandemia del coronavirus lo puso todo en otro nivel. En los meses más recientes todo eso junto, y en acción acelerada, nos ha venido a poner contra la pared, haciéndonos sentir –como sociedad y como institucionalidad– que hay que asumir compromisos nuevos en todos los campos del comportamiento nacional, sin excepciones. Esta es una sensación que estamos comenzando a vivenciar como requisito inesquivable de convivencia funcional.

Los compromisos a los que estamos haciendo referencia tienen que ver prioritariamente con las soluciones efectivas de los problemas que nos aquejan. Esta ya no es una problemática sólo vinculada con situaciones y con casos específicos, sino que tiene una dimensión integral que hay que manejar en orden articulado. Por ejemplo, la crisis sanitaria no se puede desvincular de ninguna forma de las otras crisis paralelas: la económica, la social, la humanitaria y también la política. Es un nudo de crisis que exigen valoraciones constantes y demandan respuestas oportunas e interactuantes. Aun la crisis emocional derivada de los encierros obligatorios y de las inseguridades imperantes está incluida en la lista. Esta es la primera y más imperativa razón para requerir un plan integrador, que no puede surgir de ningún impulso ni de ninguna improvisación, como muchos quisieran.

Hay cuestiones que verdaderamente afligen, como decir la pérdida de empleos, generalizada y en áreas específicas de mayor gravedad, como por ejemplo en la caficultura, que viene viviendo un derrumbe progresivo, y que, hoy, con todas las circunstancias imperantes, está llegando a límites catastróficos: de una producción que en los años 80 del pasado siglo llegaba casi a los 4 millones de quintales, hoy estamos rozando los 300 mil; y eso implica pérdidas de miles de empleos y un deterioro del sistema agrícola tradicional que viene en picada, como nunca fue imaginable. Y este es sólo un caso entre muchos otros. Lo más preocupante es que los daños, en cualquier área que se presenten, afectan directamente vidas humanas, que luego es muy difícil y complejo poner en línea rehabilitadora.

Ya de por sí plantearse todas las rehabilitaciones reconstructivas que será preciso impulsar para que el país entre en ruta de reanimación progresista es una tarea que asusta a cualquiera, y ya no se diga cuando el ambiente se halla sobrecargado de rechazos y de descalificaciones. Los salvadoreños tendremos que asumir una actitud heroica para servirle a la normalidad en perspectiva. Y hacerlo ahora mismo, sin esperar nada más, porque ya está comprobado que todo lo que hay que hacer de aquí en adelante no va a ser obra de nadie en particular, cualquiera sea el liderazgo que ejerza, sino función indiscriminadamente participativa de todos, sin distingos de ninguna índole.

Como repetimos cada vez que se hace oportuno, que es prácticamente siempre, este es tiempo de planificaciones bien articuladas hacia adelante, y en el ámbito económico eso se vuelve aún más imperativo, porque nuestras estructuras establecidas son inseguras y muy poco visionarias y los criterios de desarrollo vienen dejando mucho que desear a lo largo del tiempo. El propósito, entonces, debe ser rehabilitarnos para progresar a otro ritmo y con objetivos muchos más ambiciosos, que respeten el realismo pero le abran espacios a la creatividad imaginativa que la época globalizadora actual potencializa.

No hay que estancarse en juegos absurdos de superioridad ni caer en las aventurerismos circunstanciales. El pueblo observa, y de seguro dichas observaciones van a proyectarse, de alguna manera, en la decisión electoral del próximo febrero. Lo que en realidad importa es que el país pueda ir superándose de veras.