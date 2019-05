Los problemas estructurales (1/3)

Para que El Salvador y el resto de países subdesarrollados se inserten en un proceso efectivo de desarrollo deben vencer por lo menos tres problemas estructurales: las asimetrías en la producción económica, las asimetrías en materia de empleo y los problemas subyacentes a la protección social.

En esta oportunidad ventilo las asimetrías de la producción económica, problemática estructural de la economía salvadoreña, y que es también propio de los países de América Latina; problemas que propician una de las trabas que limitan que nuestros países puedan avanzar hacia el desarrollo.

El 25 de febrero de 1948 se creó la CEPAL con el objetivo de promover el desarrollo social, pero ya para 1996 los Gobiernos miembros actualizaron su Misión institucional indicando por medio de sus Estados miembros que este organismo regional de las Naciones Unidas debía centrarse en integrar los procesos de desarrollo. Hay que decir que uno de los pilares de esta organización es la investigación económica, empírica y teórica en la que ha incluido estudios especializados de modelos de organización económica de los países, tarea ejecutada a lo largo de más de setenta años.

Internamente la región latinoamericana se caracteriza por la heterogeneidad estructural, consistente en asimetrías en la producción económica que realizan las empresas debido a las desigualdades internas de las mismas, pues estas poseen niveles de productividad diferenciados y muy bien marcados.

Para el caso de El Salvador, la realidad económica observada a lo largo del tiempo identifica tres tipos de empresas: el primer tipo se compone y se caracteriza por ser empresas de baja productividad con menos de 49 personas ocupadas (y que corresponden a las micro y pequeñas empresas), pero que en la mayor parte de veces, ese empleo generado es precario y sin seguridad social, y que le corresponde a más del 98 % del parque empresarial en El Salvador.

En segundo lugar, se encuentran las medianas empresas de 50 a menos de 100 personas ocupadas con una productividad media, pero con muy bajo peso en el empleo y producción generada. Estas corresponden al 1.5 % del parque empresarial del país. Y en tercer lugar, se encuentran las empresas que muestran un elevado nivel de productividad, pero con bajo nivel de empleo, y que representan el 0.5 % del parque empresarial del país.

Vale decir que las asimetrías en materia de producción generan como consecuencia ingresos per cápita por empleado ocupado muy diferenciados. Por ello es que en América Latina se identifican esas asimetrías en las empresas en donde las de menor organización empresarial sufren niveles bajos de productividad, cuyo ingreso per cápita anual por empleado es menor a la cifra de 11 mil dólares medidos en dólares de los Estados Unidos de América. Las empresas de tamaño mediano presentan niveles medios de productividad que en términos de ingreso per cápita ascienden desde los 11 mil dólares anuales hasta 25 mil. También, están aquellas empresas con mayores niveles de productividad, y por consiguiente se encuentran por encima de ese nivel de ingreso per cápita.

Las empresas de menor productividad sufren de una informalidad creciente en la producción nacional con inacceso al crédito, débiles niveles de organización empresarial, sin oportunidades para distribuir su producción más allá del mercado local.

Para modernizar y conducir a cualquier país hacia el desarrollo y mayores niveles de competitividad, se debe atender esta problemática que pasa por elevar las escalas de producción pudiendo solo así impulsar nuevas oportunidades y generar la ruta para salir del subdesarrollo de nuestros países. ¿Es posible resolver este problema estructural? ¿Qué se ha hecho en los últimos 30 años en El Salvador? Hay que tener presente que solo desarrollando nuestras posibilidades económicas bajo un direccionamiento diferente podremos poner al país en la ruta del desarrollo.