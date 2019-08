Los problemas estructurales (3/3)

La protección social de los salvadoreños y de los latinoamericanos en general es vulnerable por las realidades de la informalidad del mercado laboral y por un aparato productivo con niveles de productividad limitada. ¿Qué se entiende por protección social? La CEPAL la define como "...la variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso" (CEPAL, 2012).

Los exiguos niveles de protección social que se han erigido a través del tiempo tienen como origen la participación del hombre en el mercado laboral con contrato que le permite que él y su grupo familiar goce de la seguridad social, situación que se ha venido deteriorando a lo largo del tiempo pues el porcentaje de los ocupados no logra entrar a ese mercado formal quedándose con actividades pobremente remuneradas, y con dificultades para ingresar a la seguridad social como son las pensiones y los sistemas de salud contributivos.

La reproducción de las desigualdades se focaliza de manera drástica cuando a lo largo del tiempo no se ha logrado detener el trabajo infantil que afecta a los países pobres como el nuestro. Aún más, la feminización de la pobreza se une a la "infantilización de la pobreza" que no obstante los impactos positivos de los programas sociales realizados a lo largo de los últimos años, aún prevalecen signos graves de esta problemática que son producto de los reducidos "espacios fiscales" destinados a la educación y salud en nuestros países. Así pues el limitado número de programas sociales por una parte y la disponibilidad de recursos financieros restringidos no han logrado resolver los problemas sociales pues la deuda social acumulada por decenas de años no se supera fácilmente en el corto plazo.

Hay que decir que el concepto de protección social ha evolucionado con el interés de cubrir segmentos poblacionales descubiertos. Es así como se evoluciona desde i) la protección basada en el empleo formal, hacia la protección frente a situaciones de emergencia, avanzando con la protección como asistencia y acceso a la promoción y lo que finalmente fue establecido fue la protección como garantía ciudadana (Ocampo, Roberto Rivera, CEPAL 2016). Sin embargo, estas iniciativas a lo largo de los años han tenido un desempeño que en materia de cobertura solamente mitigó los graves desequilibrios que aún se mantienen en nuestro país.

El gasto público social ha sido un compromiso en donde los diferentes países de América Latina han fortalecido la cobertura para atender las necesidades sociales generando estabilidad en la población con la aplicación de las políticas sociales aunque siempre con limitados programas por el espacio fiscal insuficiente, sin lograr hasta la fecha reducir las brechas de más del tercera parte de la población ocupada que se encuentra sin protección social alguna. Prueba de ello es la cobertura limitada del sistema de pensiones en El Salvador la cual no sobrepasa ni el cuarto de la población ocupada del país, incidiendo negativamente en las condiciones de vida de la población trabajadora salvadoreña. Por ello la inversión temprana en la juventud en su proceso de formación profesional puede ofrecer así sostenibilidad en materia de pensiones a los adultos mayores la cual es un problema estructural urgente por resolver.

La presencia del Estado para que se protejan los derechos económicos y sociales se torna imperativo. Nuevos sistemas de protección social se vuelven urgentes dado que los actuales entraron en crisis y no resuelven las necesidades de seguridad sociales presentes ni futuras.