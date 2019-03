Los programas estrella

El próximo gobierno parece que dejará atrás la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Ese proyecto, que tuvo un préstamo millonario, tiene un planteamiento asumido por diferentes sectores, aunque los resultados parece que no son muy significativos. Ya vivimos EDUCO, innovaciones en educación media y superior técnica, escuela 10 y otras iniciativas quinquenales. Y ahora que nos enfrentamos a una nueva administración, las baterías se orientan a tres programas estrella.

Mi nueva escuela. Se comprometen en cambiar el diseño de las instalaciones educativas de escuelas primarias basándose en estudios internacionales que demuestran que "escuelas bien diseñadas pueden mejorar el rendimiento de los niños en áreas como la lectura, la escritura y las matemáticas". Mientras "mejor diseñado el salón de clase, mejor es el resultado académico de los niños". El incremento es del 16 %, dicen.

Es amplio y generalizado el reconocimiento del papel de la escuela en la comunidad. El Consejo Nacional de Educación (CONED) reconoció que el sistema educativo "requiere una profunda transformación para cumplir con su rol para formar una sociedad educada y educadora". El Plan Cuscatlán quiere convertir a la escuela en el "centro de la comunidad" en todo tipo de actividades. Para esto, la infraestructura es fundamental y el mismo CONED reconoció los "severos déficits".

La próxima gestión enfrenta serios problemas. El primero es el de la seguridad jurídica porque impide cualquier inversión para mejora. "Solo el 64 % de los centros escolares tiene escritura a favor del MINED y no todas las escrituras están inscritas en el Centro Nacional de Registros (CNR)". Y no todas las escuelas en propiedad del MINED están en buenas condiciones. Muchas carecen de servicios sanitarios y de agua. Muchas tienen deficiencias en los techos. Muchas no tienen mantenimiento. Y sin duda, muchas tienen problemas estructurales.

El 35 % de las escuelas funciona en locales arrendados, en terrenos donados por las alcaldías municipales o por privados. Y estos terrenos no siempre están ubicados en zonas seguras porque la donación que dieron incluye laderas y barrancos. Y allí, aunque sea allí, la comunidad ha ido construyendo espacios para satisfacer la demanda.

Sin escritura inscrita a favor del MINED, las inversiones de mejora se reducen a "materiales móviles", esos que puedan levantarse al momento del desalojo. Esta es la realidad. Y aunque durante la gestión del FMLN se aprobó la "Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación" con vigencia de cinco años (2015-2020), parece que poco lograron.

En infraestructura el problema no es exclusivamente de diseño. Hay problemas de tenencia, de vulnerabilidad, de inclusividad, de servicios y de mantenimiento. Por esto, el CONED propuso que el 10 % del presupuesto anual se destinara a enfrentar los déficits de infraestructura existente. En los últimos años solo se invirtió el 10 % de lo que se propuso.

Dos programas adicionales. "Nacer-Crecer" para construir "relaciones familiares positivas a través del apego seguro con niños de 0-6 años" vinculándolo con la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2013-2023). En todas las plataformas electorales se reconoció la importancia estratégica de invertir en este segmento poblacional. Acuerdos de financiamiento seguramente tendrán apoyo.

El otro es el "Proyecto Dalton" para becar a 20,000 estudiantes mediante las gestiones que hagan consulados y embajadas para becas y prácticas profesionales en el extranjero. Han definido áreas prioritarias. Ojalá las revisen para adecuarlas a las exigencias nacionales. La especialización en transporte, en todas sus modalidades, no aparece. En este proyecto, ojalá sea suficiente el costo que anuncian: voluntad política, las alianzas con otras naciones y las llamadas telefónicas.