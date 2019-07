Los puentes nos convienen a todos

Como estamos decepcionados de la mayoría de los mal llamados "Padres de la Patria", es lógico que su propuesta de puentes ventiló crítica en las redes, pero muchos, incluyendo a este pecador, aplaudimos tan brillante iniciativa.

Les cuento por qué.

En primer lugar, es necesario desconectarnos de la tecnología, arma de 2 filos que nos facilita la vida, pero también nos pega a nuestros trabajos. Y si a esto le sumamos la maldita trabazón, papi y mami nunca están en casa, se la pasan metidos, de sol a sol, hacia, desde y en sus trabajos. Como resultado, nos hemos convertido en traga cafeína, traga pastillas, no dormimos bien, vivimos estresados, pitamos y silbamos la vieja, casi no vemos a nuestra familia, ya casi no nos morimos de la risa con nuestros cheros. No puede ser que, ante esta triste realidad, los únicos felices sean los médicos.

¿Y ahora, quién podrá defendernos? La mayoría de los 84 diputados, siempre y cuando voten para que la propuesta de los puentes se convierta en ley.

Muchos criticaron la iniciativa, pues "lo que necesitamos los salvadoreños es trabajar, no huevonear". ¡Correcto! Pero para poder trabajar, necesitamos la salud y felicidad que brinda el tiempo personal.

Además, típico de los salvadoreños, criticamos sin conocimiento. Si leen la propuesta, se darán cuenta de que no incluye días feriados adicionales. Veamos:

Cuando el Día del Trabajo, de la Madre, del Padre y de los Muertos, caiga en martes o miércoles, el feriado se traslada al lunes anterior. Si cae jueves o viernes, se traslada al lunes siguiente, lo cual no me queda claro, pero así recién se aprobó una ley de puentes en Guate, y todo el mundo feliz. "Cuando caiga el feriado sábado o domingo, pásenlo a lunes también" suplica la lorita Pepita.

Vale la pena señalar que los países con más tiempo libre son los más productivos y felices, como es el caso de los 30 días de asueto anuales que gozan los europeos; chotean el doble que nosotros, pero cuando trabajan, echan riata.

Sale otra razón de aplauso para la brillante iniciativa:

Me cuenta un hotelero en Antigua, que su ocupación estuvo a tope el último fin de semana de abril, ya que el 1 de mayo trabajaron, pero descansaron 3 días –del sábado 27 al lunes 29/4. Feliz como una lombriz pues su ocupación de domingo no supera el 30 %.

Retroceda al 1 de mayo. Este año cayó miércoles. ¿Qué hizo? Lo más seguro que nada; probablemente se quedó echado en el sofá, inmerso en la tele, comiendo de más. Si usted es industrial, tuvo que apagar sus máquinas cuando se puso el sol del martes, y encenderlas cuando salió, el jueves. ¿Verdad que hubiese sido más barato, y más productivo, frenarlas el viernes y encenderlas el martes?

¿Qué hicieron los chapines además de topar Antigua? Toparon restaurantes, museos, parques, supermercados y centros comerciales; algunos vinieron a nuestras playas, otros se juntaron con sus parientes que viven pueblos aparte; fulearon su tanque; jugaron fútbol con sus hijos mayores, les enseñaron a andar en bici a los menores, montaron a caballo en Las Américas; en otras palabras, el quetzal le dio un kick start a su economía. Lo mismo sucede en México y en Argentina. En otras palabras, no estamos tratando de inventar la orilla azul de la bacinica.

Dejemos que el dólar active también al Pulgar. Para ello, la Comisión de Economía debe ponerle coco a la propuesta en sus manos; la ASI, la ANEP, la Cámara de Comercio, Turismo, Hacienda, alcaldes, restauranteros, tour operadores y hoteleros, también.

Para cerrar el círculo, necesitamos el voto de los "Padres de la Patria", así lo dicta la democracia. Voten a favor de nuestra salud personal y familiar; de nuestra maltratada economía. Voten a favor de los puentes, nos convienen a todos.