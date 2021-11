Los que ya no están

En este día de difuntos o como decía mi abuela materna, día de almas y ánimos, no hablaremos directamente de camposantos ni de cementerios; pero es nuestro deber moral conmemorar y acompañar en el dolor de todas las familias por la pérdida de uno o más familiares a quienes quisieron con todo el corazón.

1. Antonia Fagoaga, madre del Gral. Arce, falleció en 1805; Felipa Aranzamendi, esposa del prócer, no tenemos fecha en que falleció. En 1921 falleció Luz Arce de Peña, en 1934 murió mi abuela Mercedes Arce, bisnieta del Gral.; y ese mismo año fallecieron María Eulalia y Santos Arce, nietas del Gral. En 1951 murió María Apolonia Arce; por los años de 1955-1957 dejó esta vida "Mamá Puyin", Prudencia Arce Vda. de Villagrán, madre de tía Matilde Villagrán Arce; al esposo de Mamá Puyin lo fusilaron bandas del ejército en tiempos de la dictadura del Gral. Martínez. En 1941 falleció tía Graciela Peña Arce de Camacho y en 1975 murió tía Carmen Peña Arce. En 1979 murió "Mami" María Luisa, madre de mi esposa, y en 1993 el 30 de diciembre nada menos dejó de existir mi madre, Carlota Gutiérrez de Arce. En fechas recientes murió mi tía Teodora Monjarás Gutiérrez, el 7 de agosto recién pasado a la edad de 100 años, y el 21 de agosto otra familiar de mi esposa, María Luisa Alemán. Descansen en paz.

2. Hoy vamos a pasar con los profesores de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador que era la única que había desde 1841: José María Méndez y Arturo Zeledón Castrillo, profesores de Instrucción Criminal, y el sacerdote y Dr. en Leyes Dr. Jorge Castro Peña; también los hermanos Manuel y Francisco Arrieta Gallegos, Álvaro Magaña, Carlos Serrano García y últimamente el mes recién pasado a los 98 años, respetable por cierto, falleció Alfredo Martínez Moreno.

3. Ahora pasamos con los compañeros de la Facultad: Porfirio Quintanilla Portillo, originario del Tránsito; Salvador Navarrete Azurdia, Mauricio Castellanos Palma, Luis Reyes Santos, Catarino Claros, Miguel Ángel Parada, que fue rector de la UES; y otros que ya no están.

4. Hoy vamos con algunos jueces conocidos: Roberto Rodríguez, cuyo secretario era el famoso Mauricio Santamaría; José Sánchez Vásquez, Mario Castro García, Rafael Helena Rosales con quien trabajé 2 años y medio como escribiente colaborador de Instrucción Criminal.

5. Este es un resumen no completo pero sirve de orientación para algunos nuevos abogados y a la población en general acerca del fallecimiento de parientes, compañeros, colegas y amigos. Además hago extensivo mi dolor a aquellos que ya no están debido a la pandemia, que Dios los haya recibido en su Santa Gloria a todos. Finalmente, que Dios bendiga a todos los lectores y a los que ya no están los tenga en su seno celestial. Ya nos veremos en la columna de Navidad y Año Nuevo primero Dios.