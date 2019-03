Los retos de gobernar en El Salvador

Han transcurrido siglos, décadas, quinquenios y se comenta que el individuo no encuentra el propósito de su existencia. Todos y cada uno de los seres que habitamos este planeta supuestamente tenemos un propósito, una razón de ser o de existir, además de simplemente acumular años y de multiplicarse. Trasciende el satisfacer las necesidades fisiológicas, el afán de hacer dinero y de alimentar su ego o vanidad. Habrá que preguntarse: ¿en qué contribuyo a la satisfacción de las necesidades del prójimo o de la sociedad?

Me imagino que existen personas que por atributos o cualidades naturales nacieron para dirigir o gobernar a grupos o sociedades enteras. La historia registra líderes que han gobernado naciones sumamente atrasadas en el pasado o subdesarrolladas integralmente hablando, hoy en día, en proceso de desarrollo; incluso otras, como algunos países asiáticos, liderando a naciones identificadas como desarrolladas.

Con estadísticas de organismos reconocidos puedo aseverar que esos países eran pobres con un per cápita sumamente bajo, hoy en día después de cuatro o cinco décadas gozando de unos niveles de educación ejemplares en camino hacia un desarrollo integral. Cuando se hace referencia a estos países como ejemplo de lo que el país (El Salvador) debiese ser, casi sin excepción me contestan: "Es que esa es otra cultura". Esa mentalidad y fatalismo nos condenan al subdesarrollo eterno. Por lo tanto esa actitud debe superarse, en beneficio de las futuras generaciones.

Un nuevo gobierno está por iniciarse en El Salvador y la esperanza es la que mantiene a la juventud que le vuelve apostar a un líder o a sus gobernantes. Esta vez sin ataduras y complicidades con el pasado, se dice. Alentando a los jóvenes: "no hay subdesarrollo que dure cien años, ni habitantes que lo resistan"; "un mal no puede ser eterno; o el mal se extingue o el paciente muere". Un país no resiste politiquear al infinito, debe alterar su visión-misión país y sus paradigmas. Solo incrementando su productividad significativamente más que su tasa de natalidad y su politiquería se puede garantizar a los habitantes una viabilidad nación. "Educación en lugar de corrupción"; "salud en lugar de violencia", son alternativas que debiesen ser definitivas y decisivas.

Esas disyuntivas son decisorias en este subdesarrollado país. Por años y generaciones los políticos han venido dándole a sus gobernados en el futuro inmediato: "atol con el dedo". Se vuelve a ensañar (por enésima vez, soy fiel testigo de ello, por mi edad y como apartidista que pretendo ser): la búsqueda de un mandatario que le permita a todo ciudadano vivir en un país con viabilidad. Ojalá esta vez el pueblo gane por el bien de esta generación que transita, que paga su trayecto con impuestos y le apuestan esta vez a poseer el número ganador a semejanza de una ruleta.

A manera de simple ejemplo de aspiración colectiva inconsciente: la viabilidad económica país tendrá que iniciarse por la reducción del déficit fiscal. Después vendrán las prioridades.