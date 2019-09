Los salvadoreños debemos ser capaces de sostener nuestro proceso político con estabilidad y consistencia

Lo que se ha venido viendo y experimentando en el curso de los tiempos más recientes, sobre todo después de la conclusión de la guerra por medio de un entendimiento político entre los beligerantes, es una creciente proliferación de situaciones que, lejos de ser contribuyentes a la dinámica positiva de nuestro proceso, constituyen factores de descontrol y de insatisfacción con consecuencias de alto poder desestructurador. Eso ha incrementado los sentimientos de frustración y las tendencias promotoras de incertidumbre, por lo que ha tendido a prevalecer en el país una especie de repudio contra el sistema.

Esto tiene que ser revertido de modo definitivo, y la única vía para lograrlo consiste en impulsar los dinamismos correctivos en todas las áreas de la realidad nacional, comenzando desde luego por las áreas políticas, que son las que siempre están más expuestas al juicio ciudadano. En este campo, el trabajo por hacer es urgente y de amplios alcances. Las fuerzas partidarias y sus liderazgos, así como los entes gubernamentales y sus respectivos representantes, tienen que alinearse con los intereses de un avance nacional sostenido y eficaz. Para ello se hace inexcusable dejar de lado los choques verbales inútiles y las controversias sin sentido.

Todos, en conjunción armoniosa, tienen que dedicarse a atender las necesidades y las aspiraciones del conglomerado social, poniendo especial énfasis en hacer que los servicios públicos, en todas las expresiones de los mismos, sean oportunos, suficientes y acordes con los avances científicos y con las necesidades concretas de la población, sin diferenciaciones excluyentes de ninguna índole. Lo que se está requiriendo, entonces, en primer término, es que haya un compromiso generalizado con la eficiencia, en todas sus formas y derivaciones, para así hacer factible que el progreso se dé en la medida y a la velocidad que está demandando la misma situación nacional.

Dos elementos son siempre indispensables para que la normal diversidad política pueda desempeñarse a cabalidad: el respeto y la naturalidad. Todavía hay mucha inmadurez imperante al respecto, y tal inmadurez hace que la sensatez necesaria se halle casi siempre fuera del juego. Si el respeto está ausente, lo que se acaba imponiendo siempre es la conflictividad fuera de control; y si la naturalidad no se hace sentir tampoco hay posibilidad de asegurar un avance fluido y espontáneo. Las evidencias concretas de dichas causas y de sus efectos consiguientes no necesitan comprobaciones posteriores, porque están a la vista y a la mano. Lo que hay que hacer, entonces, es empeñarse en que tales distorsiones tan dañinas no se sigan multiplicando en la cotidianidad.

Se necesita un esfuerzo integrado para que El Salvador no sólo se sostenga satisfactoriamente en el desenvolvimiento evolutivo sino también, y de modo prioritario, para que la salud de su proceso vaya respondiendo cada vez con mayor coherencia a las demandas de la modernización institucional y social. Las expectativas prometedoras que despierta en la ciudadanía la Administración actual deben funcionar, entonces, como estímulos para una nueva dinámica nacional.

La estabilidad y la consistencia del proceso político son esenciales en todo sentido, porque sólo sobre esa base es factible construir progreso integral, que es el que con tanto apremio se está requiriendo para bien del país y de todos sus integrantes.

Resulta entonces esencial que haya cada vez más armonía concreta y realista entre el sentir ciudadano y el desempeño institucional. A la gestión gubernamental en vigor le toca ir por dicha línea, y eso es algo que hay que estimular sin reservas.