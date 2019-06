Los salvadoreños hemos pasado por grandes pruebas históricas, y hoy es tiempo de que le demos una oportunidad inspiradora a nuestro destino

Desde hace ya un buen rato llegó la hora de que nosotros, los pertenecientes a esta tierra llamada premonitoriamente El Salvador, tomemos conciencia definida de lo que significa, envuelve y representa tal condición originaria. Los vínculos de pertenencia nacional siempre son más profundos que lo que cualquiera puede imaginarse, y por eso es tan vitalizador y tan saludable que en los momentos más apropiados se haga un ejercicio de reanimación de dichos vínculos, que si se dejan estar en el descuido de forma persistente llegan a debilitarse hasta el punto de parecer que no existen. Nosotros, los salvadoreños, hemos padecido y seguimos padeciendo tal perturbación existencial, como individuos y como conglomerado; lo cual hace necesario, y hasta urgente, que se activen mecanismos de recuperación de nuestra identidad más propia, con todos los efectos reflejantes que eso trae consigo.

Como hemos repetido hasta la saciedad, porque es de la mayor importancia tenerlo presente cada vez que se haga oportuno, El Salvador es un país de emigración, ya que las realidades geográficas e históricas así lo han determinado, y tal situación se ha vuelto, como era inevitable, una característica anímica, que se manifiesta cada vez que las circunstancias ponen lo suyo. En estos tiempos de movilización globalizadora sin fronteras, los impulsos migratorios se multiplican con profusión viral –para usar un término tan en boga– y los salvadoreños parecemos estar en nuestro ajo, aunque los juicios de valor sobre lo que ocurre al respecto tiendan a torcerse de tantas maneras. Hoy, dadas las vibraciones que imperan, quedarse y emigrar son impulsos cada vez más complementarios, y así hay que manejarlos.

En verdad, lo que los salvadoreños más estamos necesitando en esta precisa coyuntura de nuestro desenvolvimiento evolutivo es dejar de actuar como autómatas en lo referente a nuestros problemas vitales, y hacernos cargo decididamente de nuestro desenvolvimiento como comunidad y como nación. Y para ello hay que superar de una vez por todas la antigua distorsión que deriva de poner en manos de los liderazgos políticos y socioeconómicos todas las llaves de nuestro destino. Dichos liderazgos son, desde luego, indispensables para que el país se mueva y avance, pero siempre que no quieran ser la voz de Dios cuando sólo son los representantes del pueblo, con funciones y límites definidos.

Los argumentos del pesimismo y del desánimo –que nunca son inocentes ni desinteresados– han hecho prosperar expansivamente la sensación de que nuestro país sólo tiene capacidad de flotación, y no de navegación. Y por supuesto que no es así: las constataciones de ello son accesibles cuando se examina con ojos desapasionados el curso de nuestra historia. Los salvadoreños, en múltiples ocasiones, no sólo hemos salido adelante sino que hemos sido ejemplo de ello. La guerra interna y el fin de la misma dan fe de lo cierto de tal afirmación. Hoy nos toca construir la verdadera convivencia pacífica, y a eso hay que dedicarse con todo.

Están dados todos los elementos situacionales para que El Salvador ponga en movimiento sus diversas energías en clave esperanzadora de futuro. Esto no es lirismo fácil, como alguien podría pensar: es ejercicio práctico que no se avergüenza de sí mismo. El presente es nuestra casa, y a nosotros nos toca decidir: enclaustrarnos en el sótano del pasado o animarnos a salir a las azoteas del futuro. Así de sencillo y de retador. Y los salvadoreños de este momento tenemos las herramientas morales y funcionales que se necesitan.

No hay que olvidar en ningún instante, y sea cual fuere el clima vivencial que venga a rodearnos, que es imperativo poner en primer lugar la misión de destino. Cada individuo, cada grupo familiar, cada organización social, y desde luego el conjunto con todos los connacionales, son gestores de autorrealización. Y tener eso en la mira hace que el día a día vaya convirtiéndose en terreno fértil para las más variadas siembras de realidad constructiva.

Saludamos animosamente el hecho de que la ciudadanía esté más dispuesta a desempeñarse como lo que es: la fuente del poder en función responsable. Es como si nuestra gente estuviera posesionándose de su misión intransferible, sin riesgo de volver atrás. Esta señal y este mensaje son motores de virtuosismo insustituible.

Hay que darle oportunidad a nuestro destino, como decimos en el título de esta Columna. Y tal oportunidad debe nacer de cada una de nuestras conciencias, como un manantial de vida verdaderamente nueva.

Ilustración de Moris Aldana