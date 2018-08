¿Los seguidores lo son todo?

El ecosistema digital está en un punto de madurez y ya llegó a esa fase más reflexiva de búsqueda de respuestas a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿cómo?

¿Por qué invertir en marketing digital?, ¿para qué sirven los seguidores?, ¿cómo compruebo que estoy incrementando mis ventas con la inversión?

Mucho se cuestiona actualmente en el mundo de las redes sociales.

Influenciadores o líderes de opinión, ¿son en realidad eso?, ¿influyen en la opinión de mi público objetivo?, ¿su comunidad de seguidores representa mi nicho de mercadeo?, ¿son usuarios reales?

Las métricas no deben ser un objetivo final, sino el punto de partida de un proyecto de comunicación. Las métricas están muy asociadas a la vanidad. ¿A quién no le gusta descubrir que sus publicaciones en Instagram están llenas de likes y han generado un sinnúmero de comentarios? Sí, es muy satisfactorio y quizá en lo personal, resulte exitoso si el propósito es la popularidad. Pero, la verdad es que cualquier métrica, sin importar su cifra, puede resultar inútil si no se mide en relación con las metas del negocio.

El número de seguidores es relativo. Conseguir miles de ellos para impresionar a cualquiera ¡Es fácil! Solo que para ello se debe pagar. Y tener miles de seguidores se convierte solo en eso: ¡una impresión!

El éxito de un esfuerzo de comunicación no depende del número de seguidores. Todos empezamos de cero y es a través del tiempo y la habilidad para generar y colocar contenidos que se convertirá al usuario en cliente.

El desafío está en encontrar a aquellos usuarios con el perfil deseado y conectar con ellos. Ese debe ser el auténtico objetivo.

No caigamos en el error de guiarnos únicamente por el número de fans o seguidores, pues si estos no cristalizan en una interacción, significa que algo estamos haciendo mal.

Entonces, ¿cuál debería ser nuestro enfoque?

f Generar suscriptores, clientes y personas afines a nuestra marca. Más valen cien suscriptores activos que diez mil seguidores inactivos.

f Buscar el diálogo y la comunicación directa con nuestra comunidad, estableciendo acciones a diferentes niveles y no solo concursos, sorteos o juegos.

f Generar tráfico al sitio web a través de las redes sociales y generar algún tipo de conversión: compra, formulario, suscripción.

f Mantener a la comunidad real, conocer exactamente cuántos usuarios activos se tienen en realidad y el período de participación de cada uno de ellos.

Los medios sociales eliminan al intermediario, proveyendo a las marcas la oportunidad única de tener una relación directa con sus clientes, y esto significa que hay un ser humano detrás de cada publicación en los medios.

Los clientes no esperan que seas perfecto. Esperan que les aportes soluciones cuando tienen algún problema. El marketing no es vender, sino ¡que te vuelvan a comprar!