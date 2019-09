Los sobresueldos de Ricardo Lagos y Saca

En el año 2000, cuando el ex presidente Chileno Ricardo Lagos llegó al poder, se topó con la mala práctica de los famosos sobresueldos. Lo primero que hizo, fue prohibir esa oscura maniobra y nivelar y transparentar los salarios de sus funcionarios, inclusive el suyo propio. ¡Gran diferencia con El Salvador! Me da la impresión que nuestros políticos se resisten a hacer públicos sus verdaderos ingresos. Y no solo eso, sino que justifican el dinerito extra que reciben bajo la mesa, y para colmo no pagan impuestos.

Según recientes entrevistas en TCS, algunos ex funcionarios del gobierno del ex presidente Saca (el incluido), se recetaban jugosos chequecitos. La defensa se la está viendo de a palitos para justificar semejante agujero, y argumentan que la corte declaró los sobresueldos como bonificaciones "legales". No se a quién tratan de engañar, cuando es evidente que los beneficiados no han declarado esos ingresos. Esperemos que la justicia gane, para que más cómplices de Saca lo acompañen en la cárcel por corrupción.

Es hora que nuestros políticos sigan los pasos de Ricardo Lagos: Transparentar los ingresos públicos y pagar salarios competentes. Ningún funcionario "correcto" debería de recibir sobresueldos. Al contrario, los poderes del estado salvadoreño tienen que tener la voluntad para detener semejante desorden.

Mientras tanto en El Salvador, asustan los índices de pobreza con que nos mide el Banco Mundial. Demasiadas casas sin luz eléctrica, sin inodoro de tanque y sin agua potable: muy poco acceso a vivienda digna, salud y educación; muy altas emisiones de CO2; con demasiados salvadoreños que gana $1.25 al día ($500 al año), y un aterrador porcentaje de pobreza de 88%.

Tenemos un gran índice de capital humano, pero empezando por el desorden económico del estado, sufre la población más necesitada. Las personas siguen muriendo en los hospitales, y las escuelas en abandono. Un sistema que solo le permite a la mayoría medio irla pasando, mientras que a los políticos no les importan las estadísticas macabras que nos tienen sumidos en el subdesarrollo. Los sobresueldos y maletines negros siguen pasando debajo de la mesa, sin transparencia y el pueblo en total abandono.

No se ven responsables, los que recibieron sobresueldos y los que siguen recibiendo, callados. No hay transparencia, ni voluntad para corregir. Demasiado silencio. Tampoco hay responsables de tanta muerte en los hospitales por la falta de atención.

Cuanto abuso de los poderes del estado. Los partidos políticos se han prestado muchísimo a esto. Han visto normal la forma de operar, sin conciencia ni escrúpulos. Con actitud pusilánime, con gran falta de valor para poner orden. Al contrario, buscando la manera de aumentar sus riquezas.

Mientras en otros países desarrollados la energía eléctrica baja sus precios, baja la cantidad de desperdicios y basura, los ríos menos contaminados, los salarios más justos, los servicios públicos y los gobiernos más eficientes. Aquí seguimos apostando al desorden y a la corrupción. Da tristeza escuchar opiniones del nuevo gobierno que está marcando la diferencia porque el anterior no hizo nada.

Que pena que tiene que venir una CICIES a ayudar a la fiscalía a parar con la corrupción, porque nosotros mismos no respetamos nuestras leyes. Nadie con buenos argumentos puede decir que no es necesario. Es ¡urgente!

Tanto por transparentar, tanto por mejorar. Es hora de atacar este toro maldito por los cuernos, de salir del subdesarrollo. Basta ya de encabezar la lista de estadísticas macabras que solo se logrará erradicando la corrupción, eliminando los sobresueldos, siguiendo los pasos del presidente Lagos, no de Saca ni de Funes.