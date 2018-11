Los "transpobres"

El término "transpobre" aún no se acuña por la Academia de la lengua española, pero a efectos de este artículo y debido a que el término "trans" está muy de moda por la ideología retorcida de género, denominaremos como "transpobre" a toda persona que en su mente es millonaria, con gustos caros, atrapado en un cuerpo de una persona pobre. Creo que todos debemos de soñar en la vida, pero los sueños solo son materializados en la medida que el individuo lucha y nunca desiste ante las adversidades, pero no se puede pretender tener o recibir lo que nunca se ha sembrado con tenacidad y esfuerzo.

No es culpa de ninguna persona el haber nacido pobre, pero sí será su culpa morir pobre, no obstante no me refiero a volverse acaudalado financieramente sin mayor esfuerzo, y sin ningún tipo de estudio académico, ya que el hampa, las pandillas y los narcotraficantes logran cambiar su estilo de vida, por medio de acortar la distancia que debe haber entre el dinero fácil sin mayor esfuerzo, que se adquiere mostrando las destrezas de maldad extrema vs. el dinero adquirido producto del trabajo honrado y esforzado, claro que este último cuesta aún más.

Sin embargo, es una dicha tomar los sagrados alimentos sabiendo que no se ha tenido que matar a nadie, ni envenenar a varias generaciones de personas con drogas, para disfrutarlos. La Biblia nos habla sobre ello, en Proverbios 16: 2, 8, 16 y 17. "Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; Pero el Señor Jehová pesa los espíritus. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal; su vida guarda el que guarda su camino".

En pocas palabras, sin esfuerzo y trabajo honrado, no hay dicha en la vida del ser humano, claro que hay personas que sin ser estudiadas lograron triunfar en la vida, incluso se volvieron acaudalados, como el caso de Henry Ford, que de ser vendedor de periódicos pasó a ser un empresario próspero a través de los años, o qué decir de Valentín Tramontina, que de ser un portero y desempleado de una cantina en Brasil pasó a ser uno de los mayores productores de enseres del hogar en el mundo. Pero hay dos factores en común que dirigieron a estas personas: fueron esforzadas y lograron acumular riquezas producto del trabajo honrado y tenaz.

En consecuencia, no es malo soñar en la vida, ni tampoco es un pecado tener buenos gustos, siempre y cuando se luche legítimamente por obtenerlos, sin pasar por encima de las demás personas, dado que políticos como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Mauricio Funes, Evo Morales, y otros más en Latinoamérica arribaron al poder, siendo "transpobres" con deudas personales altas, con egos inmanejables, y con ansias de controlar el poder sin límites, no obstante algunos de ellos salieron del poder como multimillonarios, sin deudas, y sus más próximos resolvieron sus finanzas hasta la cuarta generación.

Por ello antes de elegir a los gobernantes se debe analizar la historia, para no cometer los mismos errores, eligiendo a personas que tienen gustos de millonarios, atrapados en cuerpos de pobres, pero también se debe tener mayor cuidado con los "transmillonarios" ya que son aquellos que heredaron una fortuna, pero que por falta de talento la dilapidan, o sea es aquel millonario que piensa como pobre y ejecuta como pobre, porque no aprendió a cuidar las riquezas, ni tampoco aprendió a generarla.