Los tratados y la FIFA

Se me ha preguntado si lo referente a los tratados internacionales en la Constitución salvadoreña es aplicable al caso FIFA-FESFUT-INDES y me respuesta es negativa. ¿Por qué? Lo explicaré adelante, y aun con esa respuesta escribiré más sobre los tratados.

Nuestra Constitución expresa en el art. 144 que los tratados celebrados por El Salvador constituyen leyes de la república, pero que en caso de conflicto entre la ley y el tratado prevalece este último, por lo que le otorga un carácter especial. Los tratados presentan varias denominaciones sin que eso incida en sus efectos, pudiendo utilizarse los términos convenios, acuerdos, pactos, cartas, protocolos. Así tenemos los Convenios de la OIT recientemente ratificados, el Acuerdo de Escazú que no lo ha sido, la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, el Protocolo que dio origen al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Ya el término Declaración como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene el carácter de una resolución de la ONU en 1948, no fue sometida a ratificación en ningún país como si fuera un tratado porque esas resoluciones valen por sí mismo, forman parte del Derecho Internacional y en el caso de Panamá –por citar un ejemplo– por jurisprudencia se integran al bloque de constitucionalidad.

Los tratados son convenios entre Estados y entre estos con organismos internacionales de derecho público, en ejercicio de la soberanía de cada uno de los Estados partes. Son suscritos por los funcionarios del Órgano Ejecutivo, pero para que tengan validez necesitan ser ratificados por la Asamblea Legislativa, conforme el art. 131 n.º 7 que indica que corresponde a la Asamblea Legislativa "ratificar los tratados que celebre el Ejecutivo" y el 147 a "tratados que celebre el Ejecutivo". Prevalecen dichos artículos sobre el 168 que señala como atribución del presidente de la República "suscribir tratados". Al suscribirse el tratado en algunas ocasiones se hace constar que "después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes y hallarlos en buena y debida forma, convienen en lo siguiente: (...)". En el mundo contemporáneo con la división de poderes –teórica en muchos casos– la ratificación es un requisito necesario para su validez, no así en el pasado con el absolutismo.

La FIFA no fue creada por varios Estados, sino por asociaciones particulares de varios países, en consecuencia su estatuto no tiene el carácter de ser un tratado y está regido por el Código Civil de Suiza de 1907 (no somos ni suizos ni suecos). La FIFA con sus decisiones aparenta afectar la soberanía de un país; pero eso no es así. Un Estado cualquiera puede querer tener un férreo control sobre todas las actividades deportivas en sus fronteras, puede tomar las medidas más radicales como que en los torneos oficiales los equipos de balompié se integren por 12 jugadores y se forme un Ministerio que regirá todas las competencias. Puede hacerlo, solo que a nivel internacional le van a decir: mientras tú estés actuando de esa manera, con base en la soberanía que tienes que no te la discutimos, con nosotros no podrás relacionarte. Si quieres formar parte de nuestra asociación te tienes que regir conforme nuestros estatutos, si tú no quieres cumplirlos, no discutamos, haz libremente lo que te place y profundiza si quieres tus cambios. Marcha como tú quieras que nosotros –las 210 asociaciones nacionales que integramos FIFA– continuamos nuestro camino sin ti, pues carecemos de poder para modificar tus decisiones.