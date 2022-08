Los tres protagónicos

Se le atribuye a Víctor Hugo este pensamiento: "A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad". Siempre he creído que no hay que tener tantos pergaminos para una labor, lo primordial es querer trabajar, tener voluntad, independientemente te lo agradezcan o no es una satisfacción personal. Hay funcionarios a través de la historia que han asumido cargos en calidad de turistas, el período se les fue en reuniones, charlas, capacitaciones, viajes.

Pero independiente de todas estas situaciones hay tres ministros actualmente que según mi ingenuo parecer son protagónicos en las entrevistas de los medios de comunicación:

1) El ministro de Obras Públicas es un bisoño, decían inexperto, pero ha salido guerrero, trabajador, sonsonateco, de familia respetable, le ha hecho honor al nombre de su abuelo materno, ha sumado kilos, está gordito, pero no porque engulle demasiado, sino por remendar tanto parche y priorizar tanto proyecto para satisfacer a la población exigente y al mero mero eso lo hace comer con ansiedad y con su poblada barba emula a su mentor político.

2) El ministro de Salud dicen que es de los delfines del mero mero, en sus entrevistas es fotogénico, incluso telegénico, adusto, seductor y no estoy hablando de romanticismo, con este galeno no hay enfermedad que valga, él tiene la panacea, es muy cierto, han mejorado la atención en el seguro social, el problema es de las citas para los pobres pacientes, incluso algunos están valetudinarios, se las programan para cuando están en la otra vida.

3) El ministro de Hacienda es divertido, taumaturgo con las finanzas, cuando asiste a las entrevistas es repentista, él tiene la respuesta para cualquier pregunta económica. No hay tristeza, todo va bien, los organismos internacionales hacen cola ofreciéndonos créditos, cuando lo llama el mero mero le dice que necesita plata para un proyecto urgente y que trate de raspar la olla y él contesta que los gobiernos anteriores la dejaron bien raspada.

Estos son los tres protagónicos a los que les llueven las pedradas a cada momento. Se merecen las tablas por su coraje y valentía.

Por otro lado, los de Seguridad y Defensa con menos focos son protagonistas también, con su titánica y hercúlea tarea, no es para menos, son parcos en sus declaraciones y tienen razón, se puede tergiversar cualquier información, los conocedores en temas escatológicos especulan que andan asustados con la gran responsabilidad que han asumido, ven espectros por todos lados, con franqueza se les agradece su esfuerzo, es encomiable, han hecho lo que muchos esperábamos, le pusieron valentía a su trabajo, pero también, circulan voces gruesas que en río revuelto pagan justos por pecadores y en la jerga popular comentan "que se están pasando de la raya" y eso con el tiempo les puede repercutir.

Los otros ministerios no tienen mucho protagonismo en la vitrina pública por su misma naturaleza, son más moderados, "solo soplan el fuego" para que la llama no se apague. Los asesores están becados, son campeones, esos todo lo solucionan con diapositivas, filminas, pasteles. Ellos son técnicos, después de Dios ellos lo saben todo.

Es menester que cambien la política, se están descuidando de la economía, el malestar se está volviendo general. Estas líneas las escribo con toda buena voluntad de sugerir, no tengo roncha contra ustedes, así como usaron la estrategia para llegar al poder úsenla para disuadir la problemática que cada día se vuelve progresiva.