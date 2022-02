Audio

Los viajes de Alí Babá y las focas desesperadas

Recientemente el iluso personaje que desgobierna a El Salvador y que todavía en su miopía se cree intocable volvió a hacer un nuevo viaje que anunció con bombo y platillo desde la madriguera de las focas en la triste Asamblea legislativa; y sin decir agua va, alquiló o compró un avión que lo llevó a ver a otro dictador allá en el antiguo imperio otomano, dizque para pedir asesoría tecnológica y conseguir millones en oro turco, aun cuando todos sabemos que el país en cuestión está quebrado y que la única ciencia que podría exportar es la necesaria para encender una bengala o un "buscaniguas" de aquellos que fueron prohibidos hace años, en las fiestas patronales.

En el anuncio original, el califa criollo informó que sería recibido no solo por el tirano turco, sino por los jeques de los Emiratos Árabes Unidos, por Putin en Rusia y por el presidente francés; pero como es costumbre en este pobre personaje, que ya en su delirio confunde la realidad con sus inventos y cree que por haber dibujado en el papel una ciudad dentro de un volcán, esta se convirtió en verdadera; o que por inaugurar las obras que ejecutaron otros gobiernos y cambiarles nombres, son de su autoría; como es costumbre, digo, solo tocó primera base y después, cuando era tiempo de inaugurar el Pabellón salvadoreño en la feria internacional de Dubái, desapareció, dejando sola a su mujer.

Por supuesto, tal como ya es lo frecuente para Alí Babá, cuando el remedo de gobernante llega a un sitio, no lo recibe ni la siguanaba, tal como le pasó al ir a EUA e intentar visitar al presidente Biden, y solo lo entrevistó la milena su amiga, y el espíritu de Cepillín, en el espejo; y nadie más. Así hoy, del viaje a Francia y a Rusia, ya nadie habló, porque nadie quiso tomarse fotos con el trasnochado opresor, sobre todo después del lamentable papel en Turquía, donde llevó en el avión pagado por los salvadoreños, no solo a la mujer y a la muchachita (a quien él expone vulgarmente por su desmedido afán de protagonismo); sino desde al lacayo que sirve de jefe de protocolo, hasta al peluquero de la familia, junto con 17 pseudoperiodistas y al jefe de propaganda, el greñudo Sanabria. ¡Qué derroche y qué desfachatez más insoportable!

Y mientras el sátrapa volaba con los lujos de un sultán de las mil y una noches, los cuarenta ladrones del cuento, personificados en los ministros y funcionarios suyos, mencionados en la Lista Engels y en la Ley Magninsky como sinvergüenzas; se daban los lujos propios en la empobrecida república, a la que han endeudado cada martes hasta el punto que ya nadie les presta nada y que ya no tienen activo alguno, porque aparte de cambiarle nombre a la playa "el Tunco", por el ampuloso "Surf City" y mandar a pintar un ridículo avión de una empresa en bancarrota, no han hecho nada; y El Salvador, no tiene ni oro ni petróleo, y la electricidad es cada vez más cara porque casi toda se produce hoy, con combustibles fósiles, ya que el grupo de facinerosos que nos desgobiernan cooptaron toda la energía geotérmica, que ya ocupábamos los salvadoreños, para poder ellos "minar" un cripto activo que está a un paso del desastre.

Grave situación para el país, pero más grave para el mismísimo régimen, que se ha autoaislado y que no tiene un solo amigo en el mundo; pero que bien puede verse reflejado en el caso hondureño, cuyo presidente saliente era ya investigado desde antes por el Departamento de Estado y del Tesoro, aun cuando no se sabía, mientras fungía en la presidencia de ese país.

Ese es el fin último de los dictadores y de los que se nutren de un régimen tiránico. A la larga, terminan perseguidos y son parias del mundo, o enclaustrados en una prisión internacional. De nada les servirá comprar yates y propiedades en el mar y en los lagos a los facinerosos; porque cuando llegue el momento, por la desesperación que ya empiezan a experimentan las focas seguidoras del insano presidente, acabarán huyendo despavoridas y toda la maldad que sembraron los terminará por aplastar.

Estamos próximos a ver ese desenlace, no desfallezcamos que Dios nos acompaña.