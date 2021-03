Los vientos de la diplomacia son huracanes en el istmo

Convendrá el lector que Centroamérica y en particular el Triángulo Norte es zona de influencia estadounidense desde hace décadas. Este palmo del istmo no cuenta con recursos que Estados Unidos considere estratégicos, no tiene una masa poblacional que lo convierta en importante agente de consumo y tampoco es prioritario para los inversionistas norteamericanos, pero siempre se le ha considerado dentro de la agenda de seguridad de esa nación.

Esa condición tiene que ver no sólo con la importancia del istmo en el tránsito interoceánico sino con la necesidad norteamericana de ver reflejadas en su patio trasero sus sucesivas ideas acerca de la democracia, marcadas en algunas décadas por el intervencionismo incluso militar y en otras por un desarrollismo con tonos socialdemócratas, en todos los casos testimonio de la pretensión hegemónica estadounidense.

En la otra cara de la moneda, la presión de la agenda del Norte supuso para las administraciones de Honduras, Guatemala y El Salvador unos márgenes más estrechos que amplios, dependiendo del pulso geopolítico. Sin embargo, una vez concluido el proceso de pacificación en la zona, a inicios de los noventa, pareció clara la convergencia de voluntades de la potencia y de sus vecinos más vulnerables de encarar el desafío democrático y el desafío de desarrollo a partes iguales.

Sin desarrollo y sin democracia en la zona, los Estados centroamericanos seguirán siendo vulnerables a la operación del crimen internacional, del narcotráfico, del lavado de activos y de la corrupción, con el consiguiente debilitamiento institucional. Y si los gobiernos que regentean estos aparatos no encuentran soluciones ante el subdesarrollo y la violencia, el flujo migratorio no se detendrá.

Por esto es que Estados Unidos combina períodos de un intervencionismo que parece áspero con otras etapas de laxitud que hasta puede confundirse con indiferencia, o lo que es lo mismo, épocas en las que exige resultados a las incipientes democracias centroamericanas con otras en las que se ha resignado a lidiar con las consecuencias de lo inacabado de nuestra institucionalidad.

El giro de Donald Trump a Joe Biden ha sido tan brusco como lo fue en su momento el de Barack Obama a Trump. Sí, el objetivo es similar pero en la nueva agenda norteamericana para esta zona hay un ingrediente particular, un énfasis en que esta administración demócrata combatirá cualquier rasgo de autoritarismo en el vecindario en la medida que advierten en esos brotes la semilla sembrada por el exsupremacista en jefe.

De ahí que en estos primeros meses el presidente Bukele haya salido tan mal parado en lo público y en lo privado en Washington, que ayer se le dedicaran duras líneas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en Centroamérica y que varios de los representantes demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado se muestren tan dispuestos a liderar la narrativa contra la escalada de poder del mandatario salvadoreño.

En este escenario, queda todavía más en entredicho la designación de la embajadora salvadoreña en Washington, con un perfil que la condena a la intrascendencia en un momento así de delicado, la contradictoria posición de Bukele en asuntos migratorios y la aparente atracción oficial hacia China.

Aunque en su narrativa, el gobierno insinúe desenfado en sus relaciones internacionales y en el modo en que posicionan a la nación ante esas potencias mundiales, la diplomacia estadounidense comienza a arrinconar a Bukele.