Los violentos

El problema de tanta gente sin oportunidades, marginada y excluida no se resuelve con garrote, prisión y muerte.

Es posible decirlo y ni siquiera alimentados por el humanismo cristiano; incluso desde el cinismo disfrazado de espíritu práctico que emociona a El Salvador en esta hora cabe afirmar que ninguna nación ni sociedad escalaron una grada de su desarrollo justificando ni entregándose a la violencia.

La violencia reina en El Salvador. No sólo la delincuencial, que exhibió su perfil más criminal e infame hace una semana actuando de modo deliberado y aleatorio contra 62 ciudadanos sino la violencia como valor cultural dominante, como simplificación de la actuación y deberes del Estado, como único modo de aproximarse a la conflictividad social y a la inseguridad pública. Y aunque en una perspectiva superficial esto parezca un éxito para el gobierno y para la imagen del presidente, de cara al problema real no es ni siquiera un paréntesis sino sólo un distractor.

Contener a los pandilleros, a su facción más violenta, a aquellos de sus grupos que están tan organizados como para coordinar una orgía de asesinatos durante tres días evadiendo a las autoridades, es uno de los principales objetivos del gobierno. Lo haya o no prometido, le haya o no puesto un nombre pegajoso a su visión de la seguridad pública, lo cierto es que para Bukele como antes para Sánchez Cerén, Funes, Saca o Flores, el asunto pandilleril es crucial porque supone un riesgo subversivo.

Hace una semana, la delincuencia organizada atacó a la nación en su conjunto y exhibió su capacidad de subvertir el orden. Eso, la institucionalidad no puede permitirlo. Pero el problema es más complejo.

El drama de fondo es que cientos de miles de hombres y mujeres no encuentran en el país el mínimo para vivir con dignidad. El sistema económico, la desigualdad fundacional de nuestra república y la construcción del Estado como defensor de los intereses de una élite frente a las necesidades de la mayoría diseñaron a este El Salvador, a este país que es una máquina de gente sin esperanza y sin futuro.

El crimen recluta a sus soldados en esos campos en los que no crecen ni familia ni patria ni utopía, las zonas marginales, los suburbios que conocemos sólo a través de los documentalistas de otras partes. Muchos de esos niños y adolescentes tendrán en su vida más conciencia del crimen que del Estado porque del primero saben que serán o víctimas o ejecutores, mientras que de la existencia del segundo no se enteran hasta encontrarse presos.

Mientras no haya oportunidades, miles de salvadoreños seguirán engrosando las filas del delito o las de la emigración ilegal. Eso no cambiará aun si el Estado consuma la visión que declaró en los últimos días y encarcela a todos los pandilleros, a sus familiares y a sus simpatizantes. No cambiará aun si el gobierno, consciente de que sus planes de seguridad no superaron las expectativas y ruborizado por los millones invertidos en ese concepto en estos dos años y medio, revela cuál ha sido su estrategia para contener los homicidios, cuál fue el costo de mantenerlos a cero y qué explicaciones le da al quiebre y a la vorágine asesina de hace una semana.

¿Una administración, dos, tres, bastan para detener esa hemorragia de futuro? No. Pero cualquier momento es bueno para sentar las bases de un modelo de desarrollo diferente, alrededor de una gestión pública con la persona humana y sus derechos en el centro, inalienables e innegociables. En El Salvador, eso no ha ocurrido; sin embargo, algunas instituciones nacidas de los Acuerdos de Paz, una ciudadanía pujante y la actuación de la academia, de algunos líderes religiosos, sociales y librepensadores y del periodismo que lucha por ser independiente han jugado un rol fundamental como contrapesos a la tendencia clasista del Estado.

Todo eso parece perdido cuando tantos de entre nosotros celebran el recurso indiscriminado a la violencia y la violación de derechos desde las fuerzas del orden e incluso romantizan con el recurso a la pena capital. Pero mientras siquiera un salvadoreño crea que la paz es posible con justicia, tendremos esperanza para compartir.