Los virus, enemigos invisibles

Los virus por mucho tiempo dentro del ámbito científico han sido bien complicados para ubicarlos como organismos vivos, y que de acuerdo con la "Teoría Celular" los virus no entran en la categoría de seres vivos, ya que según los científicos excluyen a los virus de los sistemas de clasificación biológica, y también se considera que por su simplicidad y la elevada capacidad de mutar no pueden incluirse en el árbol de la vida que describe las relaciones evolutivas entre los seres vivos.

Por lo que se han sugerido algunas razones para no considerarlos como vivos, ya que en principio no cumplen ninguno de los criterios para cualquiera de las definiciones de vida que se ha dado a lo largo de la historia desde Aristóteles, considerado como el padre de la Biología, hasta la actualidad, ya que los virus carecen de metabolismo y no pueden replicarse ni evolucionar por sí solos, debido a que se reproducen y evolucionan únicamente dentro de las células, y que sin las células del huésped se convierten en materia orgánica inanimada; así mismo no se pueden incluir en el árbol de la vida porque no comparten características de las células y no hay un solo gen que sea compartido para todos los virus.

La vida celular tiene un origen único y común y los virus son polifiléticos, es decir que tienen muchos orígenes evolutivos y por lo tanto no existen linajes virales ancestrales.

Es bien importante señalar que los organismos vivos presentan su membrana celular y las células actuales han heredado las membranas de las primeras células y los virus no tienen esas estructuras heredadas, todo es a partir de síntesis.

Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, se han descubierto alrededor de 2,872 especies de virus y se estima que quedan 320,000 virus de mamíferos por descubrir; según el investigador Sergio Ferrer, se necesitaría hacer una inversión aproximada de mil millones de euros, para descubrir el 85 % de esos agentes infecciosos todavía ocultos.

Lo que significa que las instituciones de investigación científica tienen un gran reto para el futuro en el sentido de seguir formando equipos multidisciplinarios de científicos para enfrentar a un enemigo invisible que puede hacer mucho daño a la humanidad y que de hecho se ha venido sintiendo con la presencia de otros virus que han aparecido a través de la historia y el que en estos momentos estamos viviendo: el famoso covid-19, el cual ha venido a trastornar y generar grandes pérdidas humanas y económicas a nivel mundial.

Por tal razón los gobiernos en general deben de darle la importancia que merece al fomento de la investigación científica. En el caso particular de nuestro país, también es necesario que se siga fortaleciendo la investigación científica y brindarle el apoyo a la Universidad de El Salvador, para que continúe con su noble labor académica de seguir con el programa nacional de formar a los niños talentos, ya que en la niñez está el futuro de nuestro país y del mundo entero, solo así vamos a poder enfrentar al enemigo invisible que son los virus y muchos microorganismos tales como bacterias y hongos que han vivido y viven con nosotros, pero es necesario conocerlos para poderlos combatir de una manera inteligente.