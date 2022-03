Audio

Luchar por la libertad

Vladimir Putin sigue matando civiles y destruyendo Ucrania. Se resiste al llamado que le ha hecho el mundo civilizado. El gobierno de Nayib Bukele decidió unirse a las parias que de manera cobarde se han negado a condenar el ataque, y dar el respaldo al pueblo de Ucrania que de forma heroica se está resistiendo a la tiranía. Todavía no explica cuáles son los beneficios que los salvadoreños podemos esperar de esa postura. El mundo entero sigue constatando la tragedia humana y sufriendo las consecuencias del conflicto. Están aumentando los precios de la gasolina, de los alimentos, el transporte, la energía eléctrica; los productos principales de la canasta básica. Todos vamos a sufrir, principalmente los más pobres. No hay razón para no condenarlo y apoyar, como todo el mundo, las medidas que se están tomando para que termine la guerra y el sufrimiento.

Los ucranianos quieren ser parte de Europa. Han visto las transformaciones que tuvieron todos los países después de la caída del Muro de Berlín, y el desmoronamiento de la Unión Soviética. Han visto la prosperidad de esos países. Miran que tienen mejores condiciones de vida y gozan de libertad. Los ucranianos están luchando para defender su libertad y su dignidad; los rusos, para defender un líder que los tiene oprimidos y adormecidos. Putin teme que los rusos aspiren y empiecen a luchar como los ucranianos. Comparten historia, cultura, tradiciones y fronteras. Los ucranianos tienen la moral alta porque tienen el apoyo del mundo. Rusia cada día está más aislada, tiene el tiempo en su contra. Putin empieza a mostrar signos de desesperación cuando amenaza utilizar su arsenal nuclear. Infunde terror. Es la forma en que los líderes autoritarios someten a sus pueblos para hacer parecer que tienen todo bajo control.

El desarrollo del conflicto está dejando un gran precedente. La comunidad internacional está unida como nunca antes para defender el principio de autodeterminación de los pueblos establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Están obligados a defender a Ucrania de la agresión rusa, y lo están haciendo, aplicando por primera vez en la historia medidas radicales paralizantes diseñadas para aislar internacionalmente al régimen de Putin, provocar una reacción del pueblo ruso que lo obligue a terminar el conflicto, y para enviarle un mensaje claro para que frene sus ambiciones expansionistas. El secretario general de la OTAN reafirmó el pasado jueves que la organización no era parte del conflicto pero aumentaría su presencia militar en los países vecinos, y China había reconocido a Ucrania como un Estado soberano en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada entre el 18 y el 20 de febrero.

Rusia no volverá a ser la misma. Las sanciones han sacado al país del sistema financiero global, y ha caído a la categoría que alguna vez tuvieron Corea del Norte y Venezuela. Muchos consideran que esto puede ser el inicio del fin de Putin. Ha habido protestas en 58 ciudades importantes del país, y bajo un gobierno represivo, la probabilidad que esas manifestaciones tengan éxito son más altas. La Bolsa de Moscú ha estado cerrada durante cinco días consecutivos para evitar una venta masiva de acciones. JP Morgan estima que la economía rusa se contraerá un 20 % en el segundo trimestre y 7 % en 2022. Las sanciones también están perjudicando a la poderosa élite de Rusia. Pueden llegar a decidir que Putin ya no puede garantizarles sus intereses futuros, y buscarían reemplazarlo con un líder que se retiraría de Ucrania y llevaría a Occidente a descongelar sus activos.

Pase lo que pase en ese conflicto está claro que la guerra representa un punto de inflexión histórico. Las consecuencias y las respuestas internacionales serán de gran alcance y duraderas. Creíamos que 2022 representaría el año de la consolidación de la recuperación económica después de la pandemia. La guerra ha cambiado las perspectivas. El efecto que tendrán las tasas de inflación en las economías provocará una reducción en el gasto y la inversión que ocasionará menores tasas de crecimiento. La guerra nos afecta a todos. Por eso la debemos condenar y apoyar a Ucrania en su lucha por su libertad.