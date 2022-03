Luto nacional por una nueva alza homicida

Vaya toda la solidaridad de LA PRENSA GRÁFICA a las familias golpeadas fatalmente por el brote homicida del fin de semana. Acompañarlos, velar por que esos crímenes no queden impunes y elevar una oración por que encuentren consuelo es la principal tarea de la nación y una responsabilidad del Estado traducida en mandato para las autoridades de seguridad.

A partir de los datos preliminares acerca de las víctimas es imposible establecer un patrón en esos hechos de sangre. Y precisamente al no encontrar un perfil homogéneo entre esos ciudadanos es válido considerar que lo indiscriminado de la violencia desatada entre viernes y sábado constituye un mensaje.

En noviembre del año pasado ocurrió lo mismo, 45 asesinatos en tres días, una violencia desatada de modo tan aleatorio como en las últimas horas y ante la cual el gobierno respondió con lo que el presidente de la República denominó Despliegue Nacional, básicamente un ejercicio de presencia militar en el territorio. Veinticuatro horas más tarde, el mandatario aseguró que el alza criminal había sido contenida y que la institucionalidad se enfrentaba "a enemigos antiguos, pero aliados con nuevas fuerzas oscuras y financiamiento externo." Nunca quedó claro a quiénes ni a qué se refería en esos términos.

La reacción gubernamental de este fin de semana fue parecida: convocó de emergencia a los diputados para aprobar un régimen de excepción cuyo objetivo evidente es que, de procederse con fuerza y militarización, el brazo punitivo del Estado y la acción del ministerio público sean más eficaces. Sólo así se entiende la necesidad de detenciones administrativas más largas y de proscribir la asociación y agrupación de personas en la vía pública así como la presunción de inocencia. En estas líneas se rehúye de otras interpretaciones en clave política como beneficio de la duda ante lo trágico de estos días.

Hay entonces un denominador común en esta coyuntura con la de noviembre de 2021: alza homicida premeditada, violencia indiscriminada, uso de la fuerza pública como solución al menos narrativa a la crisis; resta ver si al igual que hace cinco meses, 24 horas después de la reacción del Estado, los asesinatos vuelven a la baja automáticamente como si se desactivara una máquina.

Esa es la expresión fenoménica de estas dos crisis de seguridad pública. Sin embargo, las preguntas más acuciantes no tienen que ver sólo con el cómo, el cuándo y el dónde sino con el porqué.

Hay una dinámica en la repetición de esa sucesión de hechos no una sino dos veces en un semestre. ¿Es una reacción al plan control territorial? ¿Es un signo de que las bases militares de ese plan son ineficientes? ¿O son a la vez reacción y signo del método no militar sino de otra índole que se ha seguido para controlar los homicidios? Nadie puede operar de modo así de coordinado para sembrar inestabilidad, luto y miedo en la población si no cuenta con recursos y poder efectivo en el territorio. Las fuerzas que subvierten el orden público a fuerza de asesinatos ¿son entonces interlocutor del Estado? ¿El Estado las tiene identificadas, puede individualizar responsabilidades y autoría de estos crímenes a un nivel intelectual o sólo estamos viendo detenciones de sus operarios? Y como esas, los salvadoreños tienen muchas otras preguntas acerca de lo que está pasando. La democracia no garantiza que los ciudadanos reciban todas las respuestas pero sí que puedan buscarlas a través del ejercicio fiscalizador individual, de la sociedad civil proactiva y crítica y del periodismo valiente. Sin lo poco de todos ellos que queda, crisis como esta se reducirían a un monólogo del gobierno o a un pulso suyo con fuerzas que sólo se manifiestan a través de la sangre.

En una hora tal, sólo resta invitar al gobierno para que además de actuar en el terreno de lo policial, de lo punitivo y de lo narrativo, abra puertas y ventanas a la nación y le permita comprender con más claridad de qué se trata El Salvador a fines de marzo de 2022.