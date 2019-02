La situación es simple de analizar. Como todos los fenómenos populistas, apelan a la emocionalidad y el descontento de la población, declarándose "anti" todo, antisistema primordialmente y sin ofrecer mucho en concreto se postulan como "redentores". Hay una buena cantidad de jóvenes que caen en esa masa manipulada que no analiza hechos, varios jóvenes confrontados con los temas de corrupción señalados a Bukele y la gente que lo rodea han llegados decir "está bueno, hoy que roben otros"... esas respuestas reflejan el nivel de peligrosidad que representan.

Lo peor que le podría suceder al país es que este señor ganara la presidencia, hay incontrovertibles argumentos en ese sentido. Se elige a una persona y quienes lo rodean, el requisito más importante después de tres presidentes involucrados en corrupción debe ser la honestidad. El candidato de GANA está señalado y acusado de corrupción en las dos alcaldías que presidió, evasión de impuestos y falsificación de documentos. REPROBADO.

Las cualidades personales más importantes para manejar el país después de la honestidad son serenidad y madurez. Bukele ha demostrado en poco tiempo ser lo contrario, incita a invadir el TSE, habla de marchar a la Asamblea con el pueblo, grita "fraude", serenidad no existe en su persona. Inventa historias de aeropuertos, líneas aéreas, Facebook Live pregrabado, "programa de gobierno" copiado, madurez tampoco tiene. REPROBADO.

La Constitución exige como requisito para postularse a presidente "instrucción notoria", toda la instrucción que muestra es bachillerato. REPROBADO NUEVAMENTE.

Ha mostrado serios y peligrosos defectos de carácter, egolatría, narcisismo, prepotencia, dado a mentir constantemente, ninguna consistencia político ideológica, 4 partidos en un año, claramente lo importante es llegar al poder a como dé lugar, no importa el vehículo ni cómo. REPROBADO.

Hay muchas más asignaturas que reprueba, lo que indica que de llegar a gobernar, El Salvador sufrirá un retroceso monumental en todos los órdenes. Peligra que perdamos una gran conquista de la democracia, la libertad de expresión y la libertad personal, derechos sagrados que los anteriores y este gobierno han cumplido con honores. Alguien que cuando es criticado le echa encima al que se atrevió, centenares de troles y robots que lo acosan y lo insultan de la manera más soez, ¿mantendría la libertad de expresión? ¿Alguien cuyos cercanos amenazan la integridad física de un magistrado de la Sala de lo Constitucional porque no le gusta su fallo, hablando de su dirección? No. REPROBADO.

Las buenas gestiones se logran en equipo, el presidente es un conductor de músicos, si estos son oscuros, no virtuosos como la gente que lo rodea y el director no conoce el tema, no está preparado, la gestión, como la obra musical, serán un desastre. REPROBADO.

La Coalición y todos los ciudadanos de derecha y los que quieran evitar que la patria se hunda tienen en sus manos su destino y el de El Salvador. todo lo que necesitan es lograr que sus 1.25 millones de marzo y unos nuevos 150 mil lleguen a las urnas y marquen Coalición.

Todos los esfuerzos de gente de campaña y ciudadanos preocupados por su país, el de sus hijos y nietos a cumplir en la elección MAÑANA.