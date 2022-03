Quisiera aglutinar bajo la frase "MUJER 4.0" algunas ideas que ayuden a reflexionar sobre la equidad de género, aprovechando la necesidad que tienen las personas y empresas de cambiar y transformarse para navegar exitosamente la 4ª Revolución Industrial.

"Lo único constante que vamos a tener hacia el futuro son los cambios y las transformaciones, pero además a toda velocidad. En WhatsApp me parece que son 3.5 millones de llamadas al minuto. Google recibe del orden de 5 millones de solicitudes de información por segundo… Además de que tenemos un aparatito que nos conecta a tiempo real con cualquier parte del mundo y lo tenemos en la mano… Ahora estamos todos conectados sin intermediarios… Creo que la mejor competencia que debemos tener en este país es abrazar los cambios, buscar las oportunidades…". Myrtha Myrtha B. Casanova, fundadora del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, que investiga y da apoyo en la implantación de una política estratégica de gestión de la diversidad en regiones y ciudades, así como en empresas e instituciones. Desarrolló los Diversity Charters para la DGV, creados para fomentar políticas de equidad, igualdad de derechos, antidiscriminación e inclusión de la diversidad en los Estados miembros de la Unión Europea. Está considerada como Diversity Pioneer, por Diversity Journal y Diversity Legend, por la Federación de Profesionales en Estados Unidos. https://blog.iese.edu/nuriachinchilla/2021/12/el-poder-de-la-diversidad/

La relación positiva entre diversidad y transformación tecnológica se ha convertido en punto de atención de profesionales de diferentes sectores, ya que hay que enfrentar los riesgos graves por no prepararse y perder las oportunidades de negocio y talentos.

"La diversidad son las diferencias que tiene la humanidad y lo que hay que hacer es incluirlas, en vez de excluirlas, y dinamizarlas para poder hacer que la humanidad crezca de forma sostenible… Hay más millonarios que nunca, hay más pobres que nunca. Y los millonarios ¿de dónde son? De China. La curva de la demografía es insostenible, pero esto no lo puede arreglar quien nos ha llevado hasta aquí. Tiene que haber más mujeres en ciencias, los adelantos científicos tienen que también aplicarse a la sociedad. Y eso lo hace más la mujer que el hombre, porque una habilidad innata de la mujer es ocuparse de los demás. Por lo tanto, hace falta que hombres y mujeres junten sus habilidades y competencias para avanzar hacia un crecimiento sostenible como humanidad, y no el que tenemos". https://blog.iese.edu/nuriachinchilla/2021/12/el-poder-de-la-diversidad/

Quisiera ayudar con esta columna de opinión a gestionar la diversidad entre hombres y mujeres en las empresas y sectores, ya que es uno de los ODES (objetivos de sostenibilidad, el número 5), planteando varias inquietudes: ¿Como se lidera en femenino? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cuál es el valor de lo diferente? ¿Qué impacto puede tener la 4ª Revolución Industrial sobre el techo de cristal y sobre el techo de cemento? El cambio acelerado en las tecnologías por el encierro tras la pandemia del covid ¿afectará al papel que las mujeres desempeñarán en la economía, la política y la sociedad? ¿Cómo afrontan las mujeres estas cuestiones?

He aquí unas ideas: "Ahora hay que rememorar lo que es el propósito de la empresa, el ‘para qué’, y a partir de allí, tirar a través del resto, fomentar la inclusión y la diversidad: aunarse a través del propósito y las visiones… Si se deja a un colectivo totalmente suelto, lo que se crea son discriminaciones y conflictos, porque todos pensamos de manera diferente, porque todos somos diferentes, de una manera u otra y esas diferencias influyen en nuestra manera de relacionarnos, en la forma de tomar decisiones, en las aportaciones que hacemos, entonces lo que es importantísimo es que las personas entiendan de qué van los objetivos y aportaciones que hace la empresa y que la empresa tiene que funcionar con beneficios para poder seguir ofreciendo productos y servicios para atender las necesidades de una sociedad crecientemente diversa, para poder remunerar a su fuerza laboral, así como a proveedores y accionistas. Para ellos, todas sus personas tienen que funcionar… La empresa tiene que entender que no existe sin sus personas, la empresa no piensa, sino sus gentes y que estas personas son diversas. No es que las hagan diversas…". https://blog.iese.edu/nuriachinchilla/2021/12/el-poder-de-la-diversidad/

Por eso, animo a que, desde ahora en adelante, los líderes han de tener fuerza laboral diversa en sus negocios…