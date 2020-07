Me costó escribir este artículo, porque a pesar de desear lo mejor para mi país, la historia de los protagonistas políticos y económicos se ha desviado desde hace mucho tiempo de lo que pretendían las estrofas escritas y compuestas por Juan José Cañas y Juan Aberle. Me costó porque desde la distancia he visto cómo hemos perdido tiempo, desperdiciado conocimiento y sangre en una guerra de la que pareciera no aprendimos nada y más bien nos embruteció más.

Las estrofas de nuestra Oración a la Bandera no han calado en las generaciones de la posguerra, y a veces asumo que ni siquiera la han leído porque no se las han inculcado –poesía que debiera ser el derrotero principal de cualquier política de desarrollo y unión entre salvadoreños.

Es más, casi cien años después del himno, el Poema de Amor de Dalton parece reflejar más el rumbo que ha tomado el país, solo para seguir siendo los tristes más tristes del mundo.

Curiosamente, tanto el himno, la Oración a la Bandera y el Poema de Amor retratan muy bien las características más fuertes de todo salvadoreño: nuestra resiliencia, nuestra valentía, y nuestra capacidad para lograr cosas cuando lo queremos así.

Y lo que hemos logrado a dar a entender al resto del planeta es que no tenemos marca país y de aquellos salvadoreños de hace años solo quedan recuerdos vagos de haber sido buenos trabajadores.

Ahora solo tenemos fama de homicidas que traemos desgracia. Ya el MADE IN EL SALVADOR que imprimíamos en los tres millones de chips de semiconductores diarios que exportábamos en la primera mitad de los ochenta nadie lo recuerda, ya no forjamos nuestro futuro ante el mundo.

El covid pasará, y este es precisamente el mejor momento para desarrollar un derrotero –ahora que tenemos tiempo para reflexionar. Y que posteriormente todo salvadoreño debiera medir sin importar el color del político de turno, y pedir cuentas del porqué no se obtiene ese objetivo. Esto debe ser fácil ya que nuestro futuro está definido porque debe ser igual al presente de muchos países desarrollados. Hay que definirlo o nos seguiremos perdiendo en las confusiones y discusiones que nos amarran a quedarnos atrás y a volver a repetir lo que ya hemos pagado caro en vidas y economía.

Digo esto porque hace 60 años un país atravesó el mismo dilema, y con menos recursos que cualquier país centroamericano. Ahora Singapur disfruta de un ingreso per cápita entre los más altos del planeta. Invirtieron en educación, compartieron esa educación, pidieron cuentas a los educadores, y siguieron aprendiendo y educándose hasta gozar hoy en día de tener una de las mejores universidades del mundo. Así es como hicieron que sus "hacelotodo, los vendelotodo, y los comelotodo" crecieran y prosperaran hasta llegar a ser lo que son hoy. Ya la resiliencia la tenemos, solo necesitamos un empujón en la dirección correcta, y sin distracciones inútiles.

Invertir en la educación correcta también es invertir indirectamente en salud, y en este campo también hay que invertir y mejorar. La pandemia desnudará debilidades en este sector, pero hay que mirar a futuro y ofrecer la tranquilidad a nuestra población que tendrá un buen sistema que cuide a toda familia salvadoreña.

Habrá que eliminar o reformar leyes, reglamentos, cambiar creencias, quitar miedos, premiar la verdad y las virtudes de manera abundante; y castigar la mentira, negligencia, y criminalidad con medidas extremas –al igual como lo hizo Singapur. Y decirle a la población que no será de la noche a la mañana, no será fácil, no habrá garantías, pero no nos desviaremos del camino correcto para lograr el bienestar de El Salvador.

Insto a que trabajemos en estos momentos a definir un derrotero, para ganar el "respeto de los pueblos y la corona de amor", y en "hacer cruda guerra a la guerra" de nuestra pobreza para no volver a ser "los tristes más tristes del mundo", para finalmente poder "saludar a la patria orgullosos y de hijos suyos podernos llamar".