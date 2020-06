Maestro Legendario 2019 por el Ministerio de Educación Mes del maestro, docentes universitarios que partieron

Dentro de las sorpresas que nos deja la cuarentena contra la pandemia del covid-19 y la emergencia nacional debido a las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, se encuentra la partida hacia la libertad más absoluta de tres apreciados maestros de juventudes en las últimas semanas.

Vía WhatsApp, el secretario general de la Universidad de El Salvador informó sobre el deceso por problemas de salud crónicos del maestro Jorge Santillana, docente por más de treinta años del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Conocí a Santillana desde la infancia en la Plazuela Ayala, del Barrio Concepción, fuimos compañeros en el Instituto Nacional por cinco años. En la Plazuela Ayala funcionaba la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros (UTF), un bastión del sindicalismo combativo de fines de la década del sesenta y principios del setenta. Jorge Santillana, con quien compartimos la amistad de Armando Arteaga, Pancho, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), asesinado junto al poeta Roque Dalton, mantuvo una posición progresista a lo largo de su vida. Discreto, con un profundo amor por los libros, activo en organizaciones de izquierda durante los años aciagos de la guerra civil. El escritor-hermano Galileo Martínez, desde Houston, redactó un sentido adiós que transcribo por su valía humana: "EL MARQUÉS DE SANTILLANA /Si Caronte no quiere dejarte pasar, acantonas a la orilla del río con las tropas que te llevaste. / Ahí espérame. / Cuando yo llegue, haremos que Caronte, hijo de Erebo y de la Noche, nos deje entrar en carroza. / Avísame si no olvidaste llevar El Libro de la Filosofía (El Arte de la Guerra, Por quién doblan las campanas, Pedro Páramo, cualquiera...). / Digo, por las dudas. / Esto es la de no acabar. / El show (la lucha) sigue. / Si la vida tuviera un final, la realidad misma (el ser, la existencia, la esencia, la substancia, la cola del garrobo, lo que sea) no tendría sentido. / Si me tardo en llegar, pones a tus tropas a memorizar y recitar el libro ‘En busca del tiempo perdido’ (el de Proust, claro). / Así se van a entretener de nuevo en buscar la felicidad sin conseguirlo porque de eso se trata. / De lo contrario, te lo repito, no tendría sentido...".

Víctima del coronavirus falleció la M. Sc. Yanira López Ventura, distinguida docente e investigadora de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Miembro del Colegio Salvadoreño de Biólogos, impulsó el estudio de la morfología, la biotecnología y recursos fitogenéticos de las especies de la flora salvadoreña.

El Lic. Francisco Eliseo Ortiz Ruiz, exmagistrado y docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, partió sin retorno víctima de fibromas en el pulmón ocasionados desde sus años de profesor de primaria, debido a la tiza del yeso usada para escribir en la pizarra. Vicepresidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS), en 1976, ideólogo de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN), recuerdo con satisfacción haber publicado su obra, "Historia de la RN".

Paz eterna a los queridos Cheyo Ortiz, Santillana y a la Maestra López Ventura.