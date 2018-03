Maestros naturales

A estas alturas de la existencia, a mí no me cabe duda alguna de que no hay mejor maestra que la Naturaleza en vivo. Tuve la gran suerte –que nunca me cansaré de agradecerle a la Providencia– de haber vivido en el campo durante buena parte de la niñez y de la adolescencia. Allá en el cantón San Nicolás, un poco al norte de Apopa, junto a las vegas del río Las Cañas y en las inmediaciones del cerro El Sartén, mis iniciales experiencias de vida estuvieron marcadas por la íntima cercanía de los cuatro elementos esenciales: la tierra, el aire, el fuego y el agua.