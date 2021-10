Maestros para la transformación

Parece difícil identificar objetivos compartidos entre el ente rector de la educación y los sindicatos del sector. Hay intereses divergentes. El MINEDUCYT se compromete a contratar docentes para la transformación educativa con el fin de "asegurar el derecho de niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad". El compromiso está claro. ¿Quién podría oponerse? Independientemente del lugar, la ocupación, la formación o la profesión, difícilmente se encuentra alguien que no vincule la calidad de la educación con las perspectivas de desarrollo individual y colectivo y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, las asociaciones gremiales parecen concentradas en "conseguir empleo" criticando procesos innovadores en la evaluación, selección y contratación de docentes.

¿De qué depende la calidad de la educación para la transformación? La calidad de la educación depende de la calidad que tienen los docentes para enseñar, para instruir, para orientar, para fortalecer principios y valores. El docente con su formación, su vocabulario, su capacidad de resolver problemas, su creatividad y entre otros, su visión de la vida es determinante en el desarrollo de los estudiantes, especialmente en los primeros grados de educación. Seleccionar la carrera de docente porque no hay otra opción tiene costos individuales y de país. No cualquiera debe aspirar a ser docente. Y no cualquiera puede ni debe ser docente.

¿Qué pasa si el estudiante en tercer grado no sabe escribir y leer? ¿Qué pasa si no tiene lógica para resolver problemas de aritmética? Si no adquiere y desarrolla esas competencias en el primer ciclo de educación básica, difícilmente podrá desarrollarlas después. En educación superior, dicen todos, no puede enseñarse lo que el estudiante ya debería conocer y dominar. Por esto, es de reconocer el esfuerzo que el MINEDUCYT hace por "reformular el proceso de ingreso a la carrera docente", es de aplaudir la decisión de "incorporar nuevos criterios para la evaluación de las competencias de los nuevos docentes del sistema público".

Está demostrado y vale distribuir entre los 17,300 aspirantes a plaza de docente que el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la calidad de los docentes. La calidad del sistema educativo llega hasta donde llegan sus docentes. Esto ha sido ampliamente documentado en el estudio a 25 sistemas educativos en todo el mundo desarrollado por McKinsey Co. Analizó qué tienen en común los que tienen mejor desempeño y también cuáles son las herramientas que emplean para mejorar los resultados de sus alumnos y con evidencia concluye que no puede mejorarse el aprendizaje sin mejorar la enseñanza, y a enseñanza la propician los docentes. "La calidad de un sistema educativo se basa en la calidad de los docentes".

Los sistemas educativos con más alto desempeño se han ocupado de atraer a los mejores profesionales a la carrera docente y esto genera mejores resultados académicos. El proceso de ingreso es selectivo (no cualquiera ingresa). Los someten a evaluación de conocimientos de aritmética, lenguaje, resolución de problemas; les evalúan el conocimiento en su disciplina; les ofrecen un buen salario (no exorbitante) y les acompañan y dan seguimiento constante. Con procesos efectivos elevan el estatus de la profesión docente.

El ministerio no logró llenar las 2,700 plazas vacantes con los 17,274 evaluados. El 82 % tuvo una nota inferior a 7 y solo uno o una de los 17,274 respondió bien 29 de los 30 ítems. Nadie completó el examen con el 100 % de satisfacción. A esta realidad se enfrenta el compromiso institucional de "garantizar que la niñez y la juventud son atendidos y formados por docentes altamente capacitados y éticamente ejemplares". El desafío de respetar los derechos de la niñez y adolescencia a tener maestros de calidad es de obligatorio acompañamiento.