Un individuo, en apuros económicos, se acercó a John D. Rockefeller en busca de un consejo. Resulta que había prestado cincuenta mil dólares, el deudor se había ido a Constantinopla, y no tenía ningún comprobante de la deuda para exigir su pago. Rockefeller le aconsejó: “Escríbale una carta reclamándole los cien mil dólares que le debe; seguro que él le contestará diciéndole que está en un error, que no son cien mil, que solo son cincuenta mil, y así tendrá usted su comprobante de deuda”.

Hoy estamos rodeados de tanto corrupto que se ha escondido en Constantinopla; que se hacen los suizos, como que si nada ha pasado. Manoseando millones de millones, sin rendir cuentas; burlándose de los débiles poderes del estado. Corruptos de dudosa trayectoria; corruptos reciclados, jugando sillas musicales mientras brincan de partido en partido. Corruptos descarados, hablando con Dios y pintándose como personas inmaculadas. Todos gritando y acusando a los contrarios, como si fuesen Al Capone criticando a Pablo Escobar. ¡Descarados!

La única esperanza es que cuaje el Plan Biden Para el Triángulo Norte, con decidido enfoque en destapar la lata de gusanos de la corrupción. Mientras vayan saliendo las ratas de su apestosa cueva, deben aplicarles el consejo de Rockefeller: Amenazarlos con el doble de tiempo bajo rejas, para que al menos los castiguen con la mitad.

A ARENA le tomó veinte años pasearse en su imagen; al FMLN, diez. Ahora toca sufrir los cinco, diez o quince del Bukelismo, todo depende de las garras de la justicia, del apoyo de los gringos, y de que despierte tanto pasmado de la nube en que andan. Años van, años vienen, y los mismos de siempre elevando la barra de la maldita corrupción.

Me gustó el discurso del Sr. Erick Salguero, pidiendo perdón por la corrupción cometida, pero falta la limpieza tricolor; sacar del partido a todos los que están untados de tan apestoso excremento. El FMLN no ha dicho ni pío por sus manos peludas, y si no se sinceran, se seguirán hundiendo. Nuevas Ideas, corregido y aumentado, perfeccionando las nefastas tácticas anteriores, engavetando las cuentas, postulando a políticos quemados, y metiendo odio y división en la población, con total descaro y arrogancia.

¡Basta ya, señor fiscal! No se deje intimidar; escarbe, que pachito va a encontrar. Siga el consejo de Rockefeller sentenciándolos con penas exageradas, para que paguen lo justo en el sector 9. Ah, y que todos, toditos, devuelvan lo robado.