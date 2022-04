Audio

Maldita sejuela

La columna, la tanatada y la sejuela... Caliche que sale a bailar cuando nos referimos a la edad: la columna (o tanatada) de años, y se-jue-la juventud. Old age sucks se quejaba el tío Neto. I’m over the hill decía mi cuñado Cal.

Volémosle pluma a esta etapa de la vida de todos, toditos los terrícolas. Es cuando te falta vivir menos de lo que has vivido; cuando parecés sorbetería solo que, en vez del sabor del día, se sirve el dolor del día. (¡Ayyyyy!) Es cuando te cuelga el huevo (o el pecho) izquierdo más que el derecho. ¡Puro nido de guacalchía!

Estamos en esta etapa, los modelo 1972 para atrás. Los de recién ingreso se están dando cuenta de que la frase "es viernes y el cuerpo lo sabe" cambia de significado. Antes, lo recibíamos eufóricos: ¡3 días de patín! Ahora lo recibimos con alivio: ¡3 días para echar la hueva! Talvez nos recetamos un par, pero sin pasarnos como antes. "Mejor tómense la presión", sabio consejo de la lorita Pepita.

Maldita sejuela. Antes, me tomaba 6 Pilsener antes de dormir, y sueño interrumpido una sola vez por "miarbolito". Hoy me tomo una tan sola morenita, y 6 veces a miar. Se busca urólogo, de preferencia mujer. Requisito: dedos delgadísimos, sugerencias al inbox.

Antes, hoy se las toma y mañana cero goma. Ahora se las toma y 3 días de goma perra. Se busca sopa de mondongo, sugerencias al inbox.

Otros síntomas de sejuela: Cuando los cheros de mis hijos, compañeros ciclistas, me dicen "Don Carlos". Miren, jóvenes, yo no soy "Don C"; díganme Calín (igual que a mi papá). "Calín, Calín, Calín, zapatos de calcetín" canta la metida.

Los ojos son los primeros en joderse, ya no Mikei. La avanzada sejuela también atrofia la memoria. "¿Dónde están las p#$%& llaves?" La apariencia, ni se diga. Además de que todo nos cuelga, el espejo refleja uno que otro pelo saliendo de nariz y orejas; igual de feas las patas de gallo. También vemos más sal que pimienta, canas que siempre señala mi peluquero (no me gustan esas bromas). ¿Va creer que algunos me confunden con Antonio Banderas? ¡Talvez tenga un aire a su hermano menor!

Triste pero cierto. Las víctimas de la sejuela ya salimos del radar de la mayoría de las marcas, por la reducción en consumo, el hábito de comprar lo mismo de siempre, y la pensión miserable. ¡Parecemos El Salvador: los bancos ya no nos prestan pisto!

Ahora somos carne de cañón de farmacias, Electro Lab Medic, Viagra y funerarias. ¿Usaremos Pampers otra vez? Ni quiera Dios.

Yo sé, pronto vamos a dormir para siempre, por lo que debemos torear la sejuela para vivir plenamente. Algunos consejos:

1 – Vigilemos lo que nos tragamos. Así como tuvimos que sacrificar la lactosa, debemos sacrificar muchos otros alimentos deficientes. Un modelo 72 (o mayor) necesita mejor octanaje, no chupar recio ni tragar pupusas de chicharrón.

2 – Nunca dejemos de aprender. ¿Te trabás con la tecnología? Lógico, somos del siglo pasado. Un bebé de este siglo domina mejor la tablet que los sejuelenses. No puede ser; es hora de comprar en línea, ir al banco sin ir al banco, navegar en más redes que FB, IG o TW.

3 – Nuestro único vicio debe ser el ejercicio. No dejamos de hacer deporte cuando envejecemos. Envejecemos cuando dejamos de hacer deporte. Remedio natural e infalible para mejor sueño, digestión, humor, disciplina, plante.

Atención, terrícolas víctimas de la columna, la tanatada, la sejuela, el old age sucks y el over the hill: demos gracias a Dios que aún estamos vivos, y a mover el esqueleto se ha dicho. Saquémosle provecho a la tanatada de experiencia acumulada. Aprendamos a controlar los problemas y el estrés; a disfrutar la serenidad. A que la mente no nos juegue chuco para que, a pesar de que el vaso se está vaciando, siempre lo veamos medio lleno.

Se buscan 2 entradas a Bad Bunny; requisito: con sillas (maldita sejuela).