Audio

Malditos, mil veces malditos

Terrible frase con la que el señor bukele acusó a los partidos políticos de oposición, ARENA y FMLN, cuando les culpó de haber negociado con las pandillas, por información obtenida principalmente del periódico digital El Faro; refiriéndose entonces al drama de la gente, víctima del crimen organizado de las maras.

Terrible frase, mientras el gobierno que preside, desarrollaba un misterioso proyecto, al que llamó "plan de control territorial", y del que en televisión y radio, comentó que tenía no sé cuántas fases, pero que no podía decir en qué consistía cada una, por razones de seguridad. Con todo, y en el insoportable lenguaje cantinflesco que con frecuencia lo caracteriza, dijo que la primera etapa ya la estaba implementando, pero que después vendría la segunda y que al final serían siete, aunque la cuarta no era igual que la quinta, pero que necesitaban para eso, de la tercera, que sin embargo se parecía a la primera, pero que era diferente de la segunda... (¿?) Sepa Dios, qué quiso decir.

La desesperación por conseguir dinero de los préstamos era evidente, y eso fue lo que motivó que se tomara la Asamblea aquel fatídico 9 de febrero, acompañado de la guardia pretoriana. Y a estas alturas, tres años después del advenimiento del régimen opresor, y habiendo gastado toneladas de dinero de los contribuyentes y del futuro de los salvadoreños (porque empeñó hasta los zapatos) nadie sabe en qué consistieron las fases que supuestamente ya realizó, ni por qué cuestan tanto...

¿Nadie sabe? Ciertamente a nadie le consta, porque este, que ha sido el más oscuro gobierno y que entre otras cosas, se ha caracterizado por ocultar toda la información posible, a estas alturas sigue sin decir algo relevante sobre el famoso plan; excepto que cuesta un ojo de la cara, y que los principales operadores eran el señor Osiris Luna y un tal "sliptone" Marroquín. Pero hoy, como creo que todos en El Salvador conocen, se ha destapado la podredumbre de un horroroso pacto con esas pandillas según El Faro, y corroborado por audios impecables y videos anteriores, en donde el gobierno de bukele, alias el batman, para la MS, junto al torero Villatoro, al lobo Luna y al mismo Marroquín, claramente establecieron un pacto con los criminales pandilleros, aparentemente por dinero. ¿Es este, el famoso control territorial?

Pero además, es claro que ellos sí sabían lo que ocurriría ese fin de semana sangriento, porque se los advirtieron los mafiosos de las maras, a los mafiosos del gobierno; lo que motivó que el batman bukele les gritara que a él no lo podían amenazar. ¿Qué queda después de esto?; pocas veces uno es testigo de tal cinismo como el de esta gente. Maldijeron a los otros, mientras ellos actuaban de mucha peor forma, porque estos, ya habían hasta metido en el presupuesto general, el dinero del famoso plan (es decir, del pacto) e hicieron empréstitos que no podremos pagar, después de rasgarse las vestiduras por el pretendido quehacer de los anteriores.

Estos descarados, los que destruyeron la economía, pero que no paran de viajar a Estados Unidos y al mundo; estos sinvergüenzas que viven en la opulencia, producto de un supuesto robo al erario público, mientras el pueblo no tiene alimentos ni pensiones dignas; estos infelices que hacen hospitales de lujo para chuchos, pero dejan en el abandono y sin medicamentos a la población más necesitada; estos, para quienes no alcanza el vocabulario castellano, para designar su bajeza; solo tienen un apelativo, y ya lo dijo el mismo cabecilla de estos facinerosos de cuello blanco: son malditos, mil veces malditos.

Me queda claro que sobre ellos, nunca me equivoqué; y que son los peores de todos. Pero como cristiano, espero por su propio bien después de la muerte, que se arrepientan del mal que hacen y cambien. Ojalá que entiendan que el Poder es efímero, que el dinero se acaba, y que de nada le sirve al Hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma.