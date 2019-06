¿Mandar o servir desde el poder y autoridad?

El Salvador ha sido noticia global por las tragedias y muerte que han vivido varias familias salvadoreñas: desde el joven padre y su hija ahogados tratando de cruzar las aguas hacia la libertad y prosperidad en EUA, hasta la muerte por el terrible y doloroso accidente de un hijo del expresidente Cristiani. Y la lista es interminable…

Todas estas noticias impactantes me sorprendieron estando en México, durante un viaje de negocios, dejándome solo la alternativa de acompañar desde lejos, con el corazón y las oraciones, a todos mis connacionales ante los pies de la Virgen de Guadalupe, obligándome a pensar si he llevado una vida con propósito, ya que lo único que nos llevamos son las buenas obras y el amor que hemos recogido después de haber sembrado abundantemente. Pienso que esta reflexión se acentúa más cuando nos damos cuenta de que el destino (o la Providencia Divina) nos ha puesto a cada uno con la posibilidad de estar dirigiendo o gobernando a otros hacia el bien común desde un puesto de autoridad y, por lo tanto, de poder, para servir a quienes se nos ha encomendado. Esta cavilación se adecúa tanto para quien lidera un pequeño negocio como para quienes dirigen una familia, una gran empresa u organización, así como un país o instancia gubernamental, un movimiento cívico o partido político. Por lo que es válido preguntarse: ¿estoy buscando mandar o servir desde este poder y autoridad que se me ha dado?

¿Qué es la autoridad y quién manda? Y contesta un profesor de filosofía: "Conviene advertir que la sociedad entera está llena de formas de ejercer la autoridad, desde las grandes hasta las pequeñas, desde el presidente de una gran compañía hasta una bibliotecaria. La diferencia de situaciones y la limitación humana de recursos, conocimientos y capacidades, siempre presente, funda el hecho de que de modo espontáneo y natural se dé la inferioridad y superioridad de unos frente a otros. Estas superioridades nunca son absolutas, sino relativas y por tanto adquiridas: del mismo modo que aparecen, se extinguen con el paso del tiempo. Cuando la superioridad de uno frente al otro, nunca total, sino siempre referida a un aspecto o bien concreto, lleva a que uno disponga de la libertad del otro, en orden a compartir el bien de que se trate, aparece la autoridad, que es, por tanto, un llegar a disponer de otras libertades en orden a un bien. Pero disponer es ordenar al fin, luego la autoridad es la instancia que dirige a los hombres hacia los bienes que constituyen su fin. Todo lo que se aparte de eso implica corrupción de la autoridad, es decir, autoritarismo y prostitución de la libertad de otros y de los bienes comunes que entonces dejan de comunicarse y alcanzarse. La perversión de la autoridad es el más grave daño que puede sufrir la comunidad humana y viceversa: no hay nada que esté más elevado por encima del hombre que esta tremenda capacidad de llegar a disponer de la libertad de otros. La autoridad nadie la tiene por nacimiento; por tanto, nunca es natural, sino adquirida; se llega a ella, no se nace con ella. Ninguna persona puede apropiársela: solamente puede recibirla cuando otros se la otorgan, puesto que con ella le otorgan su propia libertad, como hacen los esposos al entregarse recíprocamente sus personas. No hay nada que dignifique que ser una autoridad justa, y nada que le degrade más, a él y a los otros, que ser una autoridad injusta, puesto que la libertad de otro es un bien superior a cualquiera que el hombre pueda obtener por sí mismo". Ricardo Yepes Stork, autor del libro "Fundamentos de antropología. Un ideal de la excelencia humana". (https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/scripta-theologica/article/view/10768)