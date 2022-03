Manejar el endeudamiento público con disciplina responsable y cuidadosa al máximo es un factor decisivo para lograr un verdadero progreso

El endeudamiento público, igual que cualquier otra forma de endeudamiento, puede ser un excelente mecanismo de flotación en el avance hacia las metas del progreso o una trampa que, al volverse endémica, es capaz de desbaratar toda la estructura de sustento personal, social o nacional. En la vida cotidiana es muy fácil ir recogiendo ejemplos de lo uno y de lo otro, y en un caso como el de nuestro país los riesgos son aún más dramáticos. Desafortunadamente, la conciencia sobre todo esto está aún en pañales en el ambiente, sobre todo en las áreas políticas, porque la visión que sigue prevaleciendo, y cada vez con más predominancia, es la que se refiere a ganar simpatías a cualquier costo. Eso va de la mano con las tendencias populistas de cualquier índole y con las ansias de ganar poder a toda costa, como se ve por doquier a lo largo y a lo ancho del proceder que ahora va expandiéndose en el mundo.

En los meses más recientes, el crecimiento de la deuda pública se ha vuelto cada vez más intensivo y cargante, hasta el punto que han crecido como nunca las dudas sobre lo que puede ocurrir al respecto en lo inmediato, muy particularmente en el angustioso punto del pago de las cuotas vencidas en el respectivo momento. La amenaza del impago vuela constantemente sobre el país; y aunque eso por ahora parece tener salidas disponibles, la incógnita al respecto en el futuro inmediato se halla cada vez más abierta. Y el problema más inquietante al respecto se enfoca en el hecho de la creciente aproximación de las fechas electorales que vienen, porque tal cercanía hará aumentar los impulsos de gastar más para ir ganando voluntades ciudadanas. Y el riesgo se hará más apremiante en la medida en que avancen los días.

La clave del manejo de todo este asunto es lo que en el título de esta Columna identificamos como "disciplina responsable y cuidadosa", que debe operar en todos los aspectos y niveles de la referida temática. Y en primer término hay que tratar el punto del endeudamiento no como una puerta abierta hacia lo desconocido sino como un mecanismo al que hay que acudir con parsimonia vigilante. El problema más agudo al respecto se presenta, como mencionábamos, en el ámbito político, porque ahí proliferan los impulsos y prevalecen las fantasías. Y luego, cuando las cosas se van saliendo de control, los traspiés se vuelven inevitables. No nos permitamos, por favor, llegar a ese punto, del que ya no hay retornos inocentes.

Para que lo anterior funcione como debe ser y a tiempo es preciso que las opiniones orientadoras estén lo más lejos que sea posible del pasionismo inmediatista, que es lo que hoy se vive cotidianamente en nuestro medio. Y para que los mecanismos de la razonabilidad ganen protagonismo efectivo hay que apaciguar los ánimos y dejar que se vayan imponiendo los argumentos constructivos en los que se sustenta una democracia verdaderamente funcional. Todo esto implica un aprendizaje conductual que permita ir civilizando tanto las actitudes como las decisiones de cuantos formamos parte del entramado social del país en los diversos niveles del mismo.

Por lo que estamos viendo y experimentando en el momento actual, la tendencia al endeudamiento desmedido seguirá viva entre nosotros en tanto se mantenga la línea de contar con creciente abundancia de fondos para ganar voluntades entre la población menos favorecida. Y ojalá que esto no conduzca a tomar medidas estructurales que desestabilicen al país en forma persistente y programada, como por ejemplo en el crítico aspecto de las pensiones. Vamos, pues, caminando sobre un hilo, lo cual afecta no sólo nuestra estabilidad sino también nuestra confiabilidad.

La política sana nunca es excluyente ni pasionista, y esto lo podemos comprobar a lo largo de la experiencia vivida en todas las épocas y lugares. Por consiguiente, a esta altura de nuestro desempeño nacional los salvadoreños debemos esforzarnos al máximo para liberarnos de toda dependencia obsesiva, poniendo la suerte del país en general por encima de cualquier otro factor. Estamos más que comprometidos con eso porque el destino nacional así lo exige sin alternativas válidas.

Y quiera Dios que la población mayoritariamente también lo reconozca y lo acepte así, para ya no continuar recayendo en las distorsiones de siempre, cualquiera que sea el disfraz que invente la política en el respectivo momento. Hagámonos cargo de la suerte del desarrollo en sus más diversas expresiones, para no seguir desperdiciando tiempo, energías e iniciativas que cada vez son más valiosos para progresar en serio.

La fórmula virtuosa nunca consiste en gastar sin control, sino en invertir en todo aquello que sirva para resolver problemas reales de la gente, llegando hasta ella con toda sinceridad y efectividad, ya que ese es el acercamiento propio y natural de la democracia en total posesión de la responsabilidad que le corresponde.

En los años más recientes, nuestro país ha venido experimentando giros de cambio muy acordes con los dinamismos globales. Asumamos esta realidad como un desafío de primer nivel, que ubica a El Salvador en la vanguardia global.

Tomemos conciencia plena y definitiva de ello para que el cambio fructifique más allá de los trastornos que son tan reiterados en este presente sin fronteras.