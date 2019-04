Manos capaces y no peludas

Si usted nació en El Salvador, las probabilidades de que deje para mañana lo que puede hacer hoy son altas, muy altas. Para muestra la foto que circulará mañana, de tamaña cola en Hacienda, de los que dejaron para el último día lo que hubiesen podido hacer desde el 1 de enero en www.mh.gob.sv: Declarar su impuesto sobre la renta (ISR).

No entiendo por qué se nos duerme el pájaro. Hubiese sido más fácil, y rápido, en internet. Mañana también circulará la noticia de lo saturado, y lento, que estuvo el sitio en mención. Y eso que solo el 30 % declaramos.

Aprendamos de una vez por todas. Es más fácil, y rápido, declarar tu ISR antes del último día; limpiar los canales antes que inicien las lluvias; comprar el regalo de tu madre antes del 10 de mayo (buczos pues); los de Santi antes del 24.

Aunque no lo aparento, por lo prieto y sapo que soy, los milímetros de sangre alemana en mis venas (Gallont) no me permiten dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Por lo tanto, hace raaaatosss presenté on line mi declaración del ISR; chiche, en tan solo 15 minutos.

Eso está bien; lo que está mal es que me volvió a caer la peseta que, durante una década, casi el 30 % de mis ingresos fueron a parar a un barril sin fondo.

Un colorado barril también alivianado con el 13 % del IVA (que no le subieron a 15, pues es más fácil manosear nuestras AFP); tasas por aquí, tasas por allá; los narcobarriles, y 22 nuevos impuestos. "Poco les faltó cobrarnos por el humo que respiramos", encachimbada la lorita Pepita.

Nunca, en nuestra historia, había estado tan pupuso el barril sin fondo, fuente de la dolce vita de una nueva oligarquía. ¡A saborear la miel del poder!, antes Adoc, Timex, Bic, Smirnoff y clase cumbo; ahora Bally, Rolex, Mont Blanc, Blue Label y jets privados.

El problema es el poder adictivo de tal dulce miel, pues contagia al partido de turno; la preocupación es que los de turno dedicarán su último mes en la guayaba a ordeñar una vaca enferma, muy enferma.

Enferma, pues ya le sacaron casi toda la leche, y por más que predicaron ser del pueblo, y para el pueblo, se dedicaron a servirse, no servirle. Para acabar de amolar, hubo piñata de puestos en los ministerios, y tanta dependencia, llenando el gobierno de grasa, plazas fantasma, deuda e incapacidad.

Otro gallo cantara con manos capaces, no peludas, administrando, y no manoseando, nuestro ISR, IVA, AFP, y tantísimos otros impuestos. Como decía aquel candidato (tocayo por cierto), ¡URRRGEE!

"El dinero alcanza cuando no se lo roban", repite como Pepita aquel que les conté; el mismo de "devuelvan lo robado". La preocupación es que en tan solo un mes saltamos al vacío, ¡qué culío!

Oremos por manos capaces y no peludas, para enderezar nuestro rumbo. Urge mejorar nuestra salud, recuperar la libre circulación, dejar de pagar extorsión. Primero educación, segundo educación y tercero educación. ¡Basta ya! que nos apuñalen cuando salimos a correr.

Urge que, no solo 3 de cada 10, declaremos ISR; que pesquemos a los tramposos; que le quitemos las trabas al emprendimiento; que florezca la inversión; que despierten las oportunidades. ¡Basta ya! de piñatas de puestos, y "festivales del buen vivir" (hipócritas).

¡Basta ya! de manosear nuestras pensiones; de tanta viajadera, asesores, damas, sueldazos, asilos, naves y chaneques.

Tanto que urge, tanto ¡Basta ya!

"Urge no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, dame tortilla frita a las ya", aconseja y ordena la lorita. ¡Basta ya! de que seas tan meque y tan mandona, Pepa metiche.

"Zu Zi Zu" se oye desde el patio.