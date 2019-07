María Olimpia y Javier, mártires y héroes

Ella falleció a causa de la delincuencia. Él, en un accidente de tránsito. Esto refleja nuestra realidad nacional. Hijos, amigos, y el salvadoreño en general, mueren por estas dos causas. No sé cuál de ellas provoca más muerte: si los delincuentes y las pandillas o los asesinos al volante. El dolor y el luto son ocasionados cuando la pasión por el deporte es mayor que la seguridad.

No quiero abrir heridas que aún están recientes en sus familiares; y no escribiría sobre ello si no fuera tan importante. Pero, María Olimpia y Javier, así como los jóvenes asesinados en las canchas de fútbol y otros muchos que han entregado sus vidas a causa del deporte, no pueden quedar en el olvido. Cuando ellos murieron, un sentimiento de temor invadió a muchos atletas y a personas como nosotros, que de vez en cuando salimos a caminar, correr o a disfrutar de la bicicleta.

Pensé que sus muertes nos alejarían a todos de las calles y del deporte. Mas para mi sorpresa, los grupos de corredores, ciclistas, y caminadores, se han hecho más frecuentes. A pesar de este entorno tan hostil; temprano en la mañana, tarde o noche vemos atletas luchando contra la delincuencia y zigzagueando entre los carros, tratando de hacer deporte. Es un hecho que María Olimpia, Javier y otros deportistas que partieron han sido una gran inspiración.

Frente a esos pitazos y conductores imprudentes; frente a la delincuencia que nos acecha día y noche, ellos, como muchos otros deportistas, madrugaban, o aun en la noche, se ponían sus pants, sus tenis y salían a las calles. O bien, como doña Teresa –paciente de 75 años a quien le recomendé ejercicio y me decía que no tenía dónde caminar–. Durante su última consulta me confesó que ahora su pista de carrera es alrededor del comedor, y así ha logrado mantenerse en forma. Ella, como otros, son atletas que nadie ni nada puede vencer.

Estos corredores saben que los sacrificios son necesarios cuando queremos alcanzar nuestras metas. Algunos no los comprenden y hasta los han criticado. Es más, algunos dirán que estos sacrificios son cuestionables por ser llevados al extremo. Sin embargo, la recompensa de estos grandes deportistas no tiene medida. La felicidad y la satisfacción que ellos sienten son indescriptibles. Charlar con sus amigos, sudar y agotarse, sentir la adrenalina en sus cuerpos. Ver que los paisajes de nuestro país son testigos de este esfuerzo, no tienen nombre. Muchos les llamarán imprudentes o confiados. Yo les llamo salvadoreños. Así como la madre que lleva a su hijo hacia la escuela. El obrero que sale cada día y sube en esos buses. Así como viajar hacia las montañas y las playas, aun conociendo el riesgo que existe en nuestro país. Eso yo le llamo valor y lucha. Sí, lucha, por disfrutar de las maravillas que este hermoso país nos brinda. El deporte debe ser rescatado: en las escuelas, en las colonias, en las calles y son personas como ellos los que logran inspirar y nos demuestran que escondidos no lograremos nada. Recordemos esta frase de Shakespeare: el cobarde muere muchas veces, el valiente solo una. Dios bendiga a estos y a todos los guerreros que han muerto por esta pasión que es el deporte. Ellos son mártires, pero a la vez héroes y glorias del deporte nacional.