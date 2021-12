Maricarmen, pediatra golondrina santaneca, aplaude como foca las puestas en escena del actual gobierno. No solo aplaude, sino que predica maravillas, y agarra llave cuando alguien le sale con mejores alternativas. Por ejemplo, excelente que muchos niños reciban su propia computadora, pero sería mejor un asocio público privado en educación. Tan ciega está Maricarmen, que no se da cuenta de que más que computadoras, necesitamos reforzar nuestro sistema educativo y mejorar nuestra infraestructura escolar.

Maricarmen también aplaude el bitcóin. Bien chivo; descargó la Chivo Wallet y con los 30 pesos compró las cervezas para celebrar su cumpleaños. Los bitcóin nunca más se le atravesaron en su vida. Al tratar de explicarle de dónde salieron los 30 pesos, vuelve a agarrar llave, y echa chispas cuando le aclaramos que la volatilidad del bitcóin nada bueno trae para nuestra economía.

Maricarmen brinda consultas en el ISSS, y se hace la del ojo pacho ante la escasez de medicamentos, y la eterna espera de sus pacientes para obtener una cita. Al tratar de que le caiga la peseta de este eterno problema, argumenta con que tenemos el hospital más cool del mundo, y mejor no le sugiero un asocio público privado, también en salud, pues le entraría por un oído y le saldría por el otro.

Maricarmen viaja con frecuencia a San Salvador, y se demora más de dos horas en ir, y dos horas en regresar, culpa de la maldita trabazón. Pero ya su presi bello está tomando acción, como el recién inaugurado "teleférico" Claudia Lars, que ni los dipurratas anteriores, ni los gringos, quisieron financiar. Le tratamos de explicar que los gringos sí financiaron dicha obra, y que lo que urge es una alternativa radical al transporte público, posible solo con una concesión, y empieza a echar culebras y ratas al estilo de la niña Lilian.

Maricarmen la golondrina no quiere entender la estrategia populista de arreglos a medias, mentiras y promesas fantasiosas. La Lista Engel, el control absoluto de poder, la corrupción desmedida, el populismo, el pleito con los gringos, la negociación con las maras, los cráteres en las calles, el endeudamiento descomunal, los presos políticos, el ataque frontal a la libertad de expresión, el nepotismo, los promontorios de basura... todo esto y más, también le entra por un oído y le sale por el otro, y su consuelo de bobos: "Era peor durante los 20 años de ARENA y los 10 del Frente".

Tiene razón, Maricarmen; ARENA y el FMLN perdieron el tiempo, no evolucionaron, se estancaron y asfixiaron alternativas políticas viables. Los partidos peperechas también deberían dejar de existir. Pero póngale coco sin exaltarse: En su amado partido abundan exareneros y exfrentudos que cambiaron el tricolor y el rojo por el cyan (pusilánimes).

Más temprano que tarde despertará del "golondrinismo", doctora. Entonces se dará cuenta de que, así como estamos, seguiremos igual o peor que hace 30 años. Entonces, dejará de aplaudir, como foca, tanta mentira populista del actual gobierno, le comenzará a molestar tanto desaparecido, y se empezará a afligir por los niveles de endeudamiento, corrupción, incapacidad, y creciente pobreza.

Más claro no canta un gallo, doctora Maricarmen: Por favor no se enoje. Urgen cambios de raíz y no paja populista, ni arreglos a medias. Le invito a abrir los ojos, dejar de aplaudir y exigir un mejor rumbo para nuestro país.