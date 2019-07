Marihuana legal en Colorado: $6 mil millones. ¿Lo pensamos?

El estado de Colorado legalizó con voto ciudadano en 2000, marihuana para uso medicinal, tendencia importante en el tratamiento de dolores en enfermedades complicadas. En 2012 legalizaron el consumo de marihuana recreacional, con regulaciones en lo que las personas pueden portar, poseer en su casa, llevar en su automóvil o el número de plantas que pueden sembrar, el estado confiere licencias para vender a comerciantes bajo reglas y controles orientados a mantener contenido al experimento de legalización y consumo de esta droga antes prohibida por ley.

Hay dos enfoques importantes en este tema, el primero al que está enfocada esta columna, es la multimillonaria contribución económica que esta industria aporta al estado de Colorado, el segundo es que la droga vendida legalmente sustituye a la que se vendía ilegalmente y engrosaba los bolsillos de los carteles del narcotráfico, pequeña muestra de que la legalización de las drogas en Estados Unidos y en Europa es la solución a este complejo problema social, que causa tanta sangre, muertes y perturba las sociedades.

En 2018 las ventas de marihuana tanto médica como recreativa en Colorado llegaron a $6 mil millones en venta, produjo impuestos por $683.5 millones y creó 211,000 empleos a tiempo completo, cifras notables que llaman a reflexionar sobre la conveniencia de seguir el ejemplo de Colorado para mejorar la economía del país.

Desde el punto de vista de salud pública, buena parte de los impuestos es dirigida a programas para disuadir a los jóvenes de consumir marihuana. El comportamiento de los consumidores ante la legalización de la droga fue muy parecido al de la legalización del alcohol en Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado, al principio hubo un leve incremento en el consumo, disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar lo que posiblemente sea su línea de estabilidad, que parece probar que la legalización no aumenta el número de adictos. También récord de accidentes producidos por gente bajo los efectos de la marihuana, muchísimo menor que los accidentes de automóviles producidos por conductores bajo la influencia del alcohol.

Al reflexionar sobre si legalizar la marihuana en El Salvador podría crear una importante industria y fuente de empleo, hay que tener en cuenta el tamaño del mercado y su capacidad adquisitiva. Colorado tiene 5.7 millones de habitantes parecido a El Salvador, pero tiene un PIB per cápita de $65,000 al año, el de El Salvador es aproximadamente $3,900, lo que hace presumir que con ventas basadas en el mercado local esa industria no sería capaz de generar los montos del estado de Colorado, pero extrapolándolo con su PIB per cápita, podría ser un mercado de varios cientos de millones de dólares.

En la legalización del consumo tanto médica como recreacional, sería crucial la capacidad del Estado de controlar la producción, distribución y venta autorizada y que no se convierta en mercado de exportación ilegal como la de los carteles suramericanos.

Asimismo en el uso medicinal del cannabis se requiere una sofisticación del gremio médico que lo receta, del control de las recetas mismas y de los usos para los cuales se recomienda. La razón de esto es que en el ejemplo de Colorado la marihuana medicinal permite tener una cantidad mayor que la marihuana recreacional, aunque cuando se llega a ese estado realmente la diferencia no es tan significativa.

Amerita evaluarlo, el alcohol no regulado es un ejemplo, la industria mueve millones. Marihuana legal puede ser la alternativa del agro.