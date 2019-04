Martina, la chiquitina que se fue, quedándose para siempre

Nunca había vivido la partida de una niña tan chiquita, tan querida y tan sentida como la que varios cientos experimentamos hace una semana en el velorio y la misa de despedida de Martina Fagoaga Dada, hija adorada de César y Gloria con cuyos padres, Gloria y Héctor, me une la amistad y el cariño desde hace 45 años. Esa amistad continuó con sus dos hijos mayores, Héctor y Carlos, deseando haber visto más en la vida a Rodrigo y Gloria, la más pequeña y única mujer de una familia ejemplar. De Gloria, reconocida sicoterapeuta, y del destacado periodista César Fagoaga nacieron Paz hace 3 años y Martina hace 14 meses.

Muy prematuramente nació Martina, sin que su sistema respiratorio se desarrollara suficientemente, pasando más de la mitad de su corta vida en diversos hospitales privados y públicos, principalmente en el Hospital Benjamín Bloom, con el mejor equipo de doctores y enfermeras que cuidaron de ella con gran profesionalismo y ternura. Sus padres la visitaban dos veces todos los días celebrando cada gramo y centímetro más. Cuando mejoraba, felices la llevaban a casa disfrutándola con su hermanita a la morenita preciosa con los ojos negros más brillantes y expresivos. "Y entonces se desataba la magia", contó su padre.

En sus sentidas y conmovedoras palabras en la misa, su padre se dirigió a ella diciéndole que heredó el color de su piel y la testarudez, más bien tozudez, de su madre... convertida en estoicidad con las que enfrentó y suplió la pequeña Martina la falta de oxígeno para vivir y desarrollarse.

Su tío Carlos, el periodista, le dijo: "Nos diste cátedra de valentía, del amor a la vida, del sentido de la lucha. Martina, la pequeña valiente. La gran luchadora. La que es capaz de sonreír mientras soporta un dolor intolerable para la mayoría... Te fuiste cuando estabas lista. Estabas más lista para irte que nosotros para dejarte ir. Por eso te lloramos, porque somos más débiles que vos". El periodista valiente, a veces temerario, tan admirado y querido por tantos, develó esa sensibilidad, esa "debilidad" ante la partida de su querida sobrinita, despidiéndose así: "Gracias, chiquita, por tu visita. Sabete amada por todos los que tuvimos el privilegio que nos tocaras. Buen viaje".

La más chiquita fue la primera en partir en una familia donde el mayor de todos, el abuelo materno, cumple 81 años mañana. Hay viudas y huérfanos, pero no hay palabra para referirse a la relación de familia con una tiernita que se fue.

Al despedirse de ella, su padre le dijo: "Me acostumbré a tu fortaleza. Por eso, cada vez que nos veníamos en la UCIQ, donde te cuidaban tus otras once madrinas, te repetía lo mismo: «luchá, que yo lucharé con vos hasta donde haga falta». Hasta que fue imposible. La tristeza en el rostro del doctor Guzmán nos hizo entender que ya nada podíamos hacer. Y ayer me tocó decirte algo que me había negado a decirte, por puro egoísmo: Andá tranquila, chiquita. Siempre estaré orgulloso de vos... Me quedabas debiendo algo, chiquita. Nunca me dijiste papá. Pero sé cómo es tu voz y la reconoceré cuando llegue el momento. Te amo, Martina".

Pocas horas después, el velorio en la funeraria estaba lleno de familiares y amigos, y al día siguiente en la iglesia, varios cientos nos congregamos para honrar y despedir a esta tiernita cuya partida impactó y estremeció a tantos. La más pequeña de dos familias tan queridas y admiradas por tantos. La más pequeña, la chiquitina que se fue, pero que se quedó para siempre en los corazones de su familia y de tantos amigos que los queremos.