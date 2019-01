Martirené y la Autogestión educativa

A inicios de los noventa llegaba a las aulas universitarias –y a las escuelas públicas– de Latinoamérica el modelo "constructivista" basado en las teorías de Piaget y Vygotsky; la propuesta psicopedagógica exigía a los docentes a ubicar al estudiante como centro y constructor del aprendizaje. A partir de unas jornadas pedagógicas de cinco días, los docentes apenas comprendieron que el trabajo en grupo en el aula iba a sustituir el modelo conductista y bancario; al final, y como resultado de esta transición, logramos un híbrido medio constructivista y medio conductista, los resultados están a la vista en las pruebas estandarizadas y en los indicadores sociales.

Entre 1969 y 1976 tuve el privilegio de ser parte del proyecto "Escuela Martirené" (Consejo del Niño, San José) en Uruguay; fui alumno en esta escuela difícil, de niños huérfanos, de la calle, excluidos y desfavorecidos. Allí los destacados maestros Leonardo Clausen y Cristina Mega desarrollaron un proyecto de autogestión pedagógica, con base en un esquema pandilleril en donde los protagonistas reales eran los alumnos. La organización, disciplina, autoridad, justicia, gobierno inspirada en las teorías de Makarenko y la experiencia Summerhill ubicaban al estudiante como verdadero centro del proceso; pandillas o grupos de 12 a 30 niños (para generar sentido de pertenencia), un jefe máximo (los mejores y más dedicados electos democráticamente), asambleas generales semanales (para evaluar el contexto), asambleas de jefes, reuniones de equipos técnicos psicopedagógicas, jurados semanales (para resolver problemas comunitarios), actividades cívicas, deportes, música y talleres para aprender oficios. Todo esto se terminó con la aplanadora de la dictadura. Para conocer más sobre este proyecto se puede leer un interesante artículo que forma parte de una investigación documental: http://www.eduso.net/res/pdf/17/mart_res_17.pdf o buscar en YouTube: Martirené, trazos y legado.

Los modelos de "pedagogía social" cada vez más ausentes –y que han sido sustituidos por modelos de "competencias"– buscaban reconstruir el tejido social deteriorado; trabajaban con base en las capacidades emocionales de las personas y sobre todo perseguían la reflexión compartida a través del diálogo, emulando la problemática de la vida misma. Hoy, en sociedades muy consumistas formamos al estudiante para que compita, para que intente hacer dinero y así poder comprar; como que el fin último de la vida es consumir y comprar.

Bien dice Pepe Mujica: "(...) O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje o no logras nada, esto no es una apología de la pobreza, es una apología de la sobriedad (...) en esta sociedad hay que vivir comprando cosas superfluas y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando compramos algo no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener ese dinero, y lo único que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta (...) y es miserable gastar la vida para perder libertad".

La autogestión de Martiriné tuvo sus resultados, por ahí siguen apareciendo experiencias de vida inimaginables...; era un modelo pensado y diseñado con una filosofía de trabajo y una pedagogía crítica del tiempo. Ojalá sea, al menos, estudiado en las universidades que forman docentes, para romper el círculo pragmático e ineficaz contemporáneo. Me reencontré con Leonardo y Cristina (y con Alfredo Baceda, un hermano de la escuela) en Uruguay 40 años después de mi paso por Martirené, y me vi obligado a compartir esta historia poco conocida en Centroamérica.