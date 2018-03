Marzo 2019

La elección dejó un mapa político muy diferente, el FMLN muy disminuido en presencia territorial, sin suficientes diputados para entrampar la mayoría calificada que eligirá magistrados, Fiscal, Corte de Cuentas, Procuradores y aprobación de créditos. ARENA muy fortalecida para hacer mayoría simple con cualquiera y calificada con dos partidos o mas. En el territorio, casi 2/3 serán gobernados por alcaldes de ARENA o de derecha. La mesa está servida para hacer una labor sólida y completar la alternancia en el poder que fortalece la democracia en el 2019. Perdió ARENA, gobierna el Frente, primera mitad, ahora si pierde el Frente y gobierna ARENA se habrá completado la otra mitad de la alternancia madura. Se ha mucho sobre que ARENA no se ponga triunfalista, y hasta la saciedad que no ganó ARENA, que perdió el Frente,principalmente de simpatizantes del partido motivados por temor de que el partido y los funcionarios no lo hagan bien y no se haga realidad ganarle al Frente o a un posible proyecto populista en el 2019.Restarle méritos al partido no es tan absoluto, conservar los votos que conservó y algunos nuevos tiene mucho mérito, ARENA inició un proceso de cambio, apertura democrática y creación de instituciones internas que lo modernizan, la Comisión Política, la Comisión Electoral Nacional que ve las elecciones internas (CEN), el Tribunal de Etica que juzga las demandas interpuestas y el Tribunal de Primera Instancia que conoce en primera instancia las demandas, que pasan al Tribunal si hay apelación. Se ha creado la institucionalidad de un partido moderno, que aun con timidez de los Tribunales, que no han actuado adecuadamente en casos sonados, ha comenzado a funcionar la institucionalidad. Los tribunales deben comprender la importancia de sus decisiones, aunque juzguen a amigos, deben fallar conforme a estatutos, son escrutinizados por el público y los que quieren funcionamiento institucional, alejarse del pasado y mostrar la evolución.Si bien la institucionalizad está, debe hacerse funcionar. Pesó mucho la figura de Mauricio Interiano como presidente del COENA, proyecta rectitud como lo percibe la población. En el esquema de poder difuso que ha tenido ARENA pesan siempre los grandes donantes, especialmente a la hora que se acerca la elección, algunos de ellos a quienes apreciamos personalmente, han ejercido presión económica deteniendo sus contribuciones para presionar al COENA, algo que se corrigió pero no debe repetirse.En el 2019 ARENA debe preparase para ganarle al FMLN y a Nayib Bukele si se presenta, ya sea en primera o en segunda vuelta. La contienda es formidable y no puede dejarse influir bajando la guardia por los resultados del 4 de marzo, promete ser duro y debe tenerse en cuenta la cantidad enorme de gente que no votó y derecha tibia. La lucha grande es por atraer parte de ese “target” lo que requiere mucha concentración y trabajo en muchos frentes.Iniciamos por el trabajo de los funcionarios electos, los primeros los diputados que están en el escaparate mayor, deberían renunciar desde ya a los privilegios tan mal vistos de bonos, viajes, vehículos, asesores innecesarios y transparentar gastos y gestión. Elegir un jefe de fracción de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo Rodrigo Avila que entiende bien la problemática de la violencia.Segundo los Alcaldes que territorialmente con sus acciones pueden lograr muchos votos. Necesitaran asesoría y acompañamiento permanente desde casa matriz.Finalmente por hoy, que la carrera por la candidatura a la presidencia se desarrolle de manera civilizada y armónica, limpia y que tanto los pre candidatos como la gente partidaria que los acompaña levanten la vista y no hagan nada que divida al partido o cause heridas que no se borran, competencia democrática válida olvidando sus intereses si gana su favorito, que debe ser el país . Solo queda un mes de campaña no es mucho pedir ni debiera ser difícil.

Lee también