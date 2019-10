Más áreas de esparcimiento

Su mundo está inmerso en una predecible rutina, que incluye frijolitos, cafecito, francés, pan dulce, la chuzona, la cocinada, loncheras, tareas de los cipotes, lavar platos, remendar el chorro, zurcir calcetines, ver tele, orar en el culto, y últimamente, chatear y navegar.

Los fines de semana, y los días de pago, le ponen salsa a su mundo comiéndose un combo y choteando en uno de tantos restaurantes de comida rápida y centros comerciales, omnipresentes por toda la ciudad: áreas de esparcimiento que, a diferencia de su vecindario, les permiten disfrutar la paz mental que les da saber que, ahí adentro, nada les pasará.

El precio del combo, o tan solo vitrinear, les da derecho a que los cipotes se devanen en los juegos, a disfrutar el aire acondicionado, a leer LA PRENSA GRÁFICA y a, de choto, navegar.

Qué ricas las donas y los sorbetes, más si están al 2 x 1; qué triste soñar con lo que ven en la vitrina, cuando ¿de dónde cocos si no hay palmeras? "Palmeras no hay, pero miles de millones de remesas sí", aclara la lorita Pepita.

(Suena la alarma) San Salvador no puede seguir así. No a la inseguridad; no a tener que vivir encuevados.

Esto parece entenderlo el actual alcalde a quien lo felicito, en nombre de la mayoría de capitalinos, a los que nos vale de qué partido sean con tal de que echen (y dejen echar) riata.

Hechos y no palabras: una nueva y brillante área de esparcimiento llamada Cuscatlán, que en náhuat quiere decir "lugar de cosas bellas".

Bello pulmón urbano, producto de la craneada multi sectorial, que además de la alcaldía, incluye al gobierno, empresa privada, arquitectos, urbanistas, ONG, el AID, y filántropos (thank you Mr Buffett) que evidencian que cuando todos remamos en la misma dirección, y no nos hueveamos el pisto, se recupera el territorio del mal, nacen oportunidades, rejuvenece la capital del Pulgar: ¡Bien hecho, señoras y señores!

(Vuelve a sonar la alarma) ¡Eduquemos a los cochinos! Semejante cachetada recibió el nuevo parque, al amanecer con basural en sus senderos, ¡con sus chorros rotos! "Señor juez, 100 años de cárcel", suplica la lorita.

No es paja, en Mariona (y no en nuestros parques) debían estar los cochinos y los malías, ¡pilas, señores policías!

Bienvenidos, capitalinos, a su nueva área de esparcimiento. A diferencia de los palacios de comida rápida y de los "mols", en el lugar de cosas bellas, pueden echarse un mascón con sus cipotes, apreciar el arte y la naturaleza, volver a volar en columpios, dar vueltegatos, correr, brincar, al sol saludar, deleitarse con la acústica de la concha (maravilla arquitectónica), descubrir el Tin Marín, echar la hueva en su gramal, todo y más, sin que su vida corra ningún peligro.

Me da cólera y tristeza que nuestra decadencia social parece haber despertado una subcultura de destrucción que no puede ver ojos bonitos en cara ajena.

A seguir trabajando por una ciudad más humana y habitable; por la destrucción de tan dañina subcultura; por más educación, valores, oportunidades y sano esparcimiento. ¡Si Medellín pudo, nosotros también!

Algunas rutas del transporte público, en la cuna de Pablo Escobar, son de choto los domingos, para que la gente salga a chotear. Muy pronto en San Salvador, gracias a la China de Mao, también.

De choto será el próximo circuito dominical Plaza Libertad-Parque Cuscatlán-Parque Bicentenario, en buses nuevecitos que poco a poco irán llegando a Acajutla procedentes de Shanghái. ¡Xiexie! (gracias en chino, según le entendí a Alexa). "Vamos", suplica la lorita.

Claro que vamos a ir, una selfi, más chiva que la de Nayib, nos vamos a tomar, aire puro vamos a respirar, y por más áreas de esparcimiento, que nos permitan salir de nuestra cueva, vamos a suplicar.