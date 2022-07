Audio

Más corruptos para una lista

Estoy escribiendo esto en la madrugada del viernes, justo a tiempo para grabar luego el audio y enviarlo a don Nelson, hombre que además de ser un valiente y un patriota, es inmensamente paciente para esperar semanalmente mi columna, la que frecuentemente llega un poco a la carrera, para ser incluida en la edición sabatina de este prestigioso periódico; el que junto a unos cuantos más, es de los últimos bastiones de la libertad en nuestra tierra, mientras los corruptos se pavonean en todo el espectro de radio, prensa y televisión, sin casi nadie que los cuestione.

No sería posible agradecer por su nombre a las mujeres y a los hombres que levantan el estandarte de la decencia en El Salvador, pero ahí están, gracias a Dios, desde los directores de algunos medios, hasta los productores de programas independientes de opinión, periodistas y empresarios honestos, y tantos otros cuyos nombres suman en la lista del honor, incluyendo a aquellos que han ofrendado su libertad y hasta su vida, por que la democracia vuelva a brillar un día, en nuestro terruño querido.

Esa es una lista imborrable, para el recuerdo de la historia, cuando las próximas generaciones conmemoren que, en este tiempo extraño que hoy nos toca vivir, hubo hombres y mujeres que sacrificaron todo por legar un mejor país a sus hijos; e inclusive a los hijos de quienes hoy les insultan, al no entender su rectitud y su honestidad.

Pero a la par de esa lista, se escribe otra, que por el contrario contiene los nombres de los corruptos, de los sinvergüenzas que en la historia reciente pervirtieron la democracia y se vendieron al mejor postor, para participar de bacanales políticos, en donde se hartaron insultando a sus opositores, y vitorearon como la turba que son, al verdadero patrón del mal; y en una especie de aquelarre moderno, adoraron la lujuria y la codicia; y robaron y pervirtieron lo que era bueno. Y mientras mentían maldiciendo a otros, hicieron pacto con los amantes de lo perverso, y se aliaron con las pandillas, y llevaron odio... y llevaron luto al Pueblo.

Esa lista, que recientemente se ha visto agrandada, es la llamada lista Engels; y ahí se encuentran contenidos buen número de los funcionarios del régimen. Pero es un listado que continuará creciendo, y que por razones diplomáticas, no incluye visiblemente todavía, el nombre del verdadero líder de esa mafia, como tampoco estuvo puesto el nombre del exgobernante de Honduras, hasta un día después de que dejó la presidencia; cuando las autoridades legítimas de los Estados Unidos no solo lo señalaron por corrupto, sino que pidieron (y lograron) su extradición a una prisión federal norteamericana.

El mundo se vuelve más pequeño cada vez, y los corruptos criollos ya no encontrarán dónde esconderse, como pronto lo averiguarán mister Sanabria y mister Guevara, quien con la bocaza que tiene, no paró de insultar al Pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos; y pronto deberá ver cómo su familia también pierde los beneficios migratorios y debe abandonar aquellas tierras del norte.

Qué pena por el ex asesor jurídico de Casa Presidencial, quien desperdició una trayectoria impecable en el pasado, y la sustituyó por el ladrido de los perros desde una madriguera en donde no existe la decencia y la cobardía es apreciada. Desde ahí fraguó por órdenes del peor de todos, la ilegal destitución de los magistrados de la Corte y del fiscal de la República. Y de ahí mismo fue echado por los demás lacayos, cuando ya no les sirvió, para terminar al final de su carrera, señalado como el corrupto que resultó ser.

Qué pena por el alcalde de San Miguel, que también se vendió a un verdugo, que no conoce honra y que lo traicionará más temprano que tarde, como ya lo hizo con el anterior edil de San Salvador, hoy en la cárcel.

Qué pena, en fin, por nuestra tierra, que quiso cambiar su historia y votó por los que creía diferentes, sin percatarse de que eran los peores de todos, y que nunca les movió el honor ni el ánimo de hacer bien las cosas, sino la avaricia y los otros pecados capitales con los que moran.

Pero este terruño bendito resurgirá y dejará atrás a los corruptos, quienes finalmente pagarán en la cárcel sus fechorías, para enfocarse pronto en su futuro, refulgente, porque así lo quiere Dios.